PSG-Basaksehir - La réaction de Noël Le Graët (FFF) après les incidents

Le président de la FFF a notamment salué les deux équipes, "qui ont pris une décision forte et exemplaire" en rejoignant les vestiaires, mardi soir.

La soirée promettait d'être belle, mardi soir, au Parc des Princes. Elle a finalement tourné au fiasco. Le match de Ligue des Champions entre le et l' a en effet été arrêté à la 13ème minute de jeu suite aux supposés insultes racistes proférées par le quatrième arbitre de la rencontre à l'égard de Pierre Webo, adjoint de l'entraîneur de l'équipe turc. Si la rencontre va finalement reprendre ce mercredi soir (18h55), les images font depuis le tour du monde ces dernières heures.



Et pour cause, la réaction des principaux acteurs de la rencontre a été à la hauteur de la gravité des faits. Pour la première fois, les joueurs des deux clubs ont fait le choix de rentrer aux vestiaires pour exprimer leur mécontentement et leur solidarité. Un geste fort, qui fera assurément date dans la lutte contre le racisme dans le football.

"Ces incidents inacceptables n'ont pas leur place dans un stade"

À condition que ce triste épisode puisse servir de leçon, et que les instances européennes, si les faits sont avérés après enquête(s), prennent des décisions fortes pour qu toute forme de discrimination soit définitivement écartée des terrains. De nombreuses voix s'élèvent depuis mardi soir pour soutenir l'action menée par les joueurs et dénoncer le comportement du corps arbitral. Dernier en date à s'exprimer ce mercredi, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët.

"Je tiens à saluer l'attitude des deux équipes qui ont pris une décision forte et exemplaire en quittant le terrain. Ces incidents inacceptables n'ont pas leur place dans un stade", a d'abord expliqué le dirigeant, demandant ensuite à l'UEFA de mettre la lumière sur cette affaire. "L'enquête menée par l'UEFA devra faire la lumière sur ces incidents et prendre les sanctions nécessaires si des propos racistes ont été tenus". Pour rappel, le Paris Saint-Germain s'est lui aussi fendu d'un communiqué sur le sujet.

"Une plainte dans les rangs turcs suite à des propos racistes émanant du 4e arbitre a laissé place à un vif échange qui a réuni les 22 acteurs aux bords du terrain. Toute forme de racisme va à l’encontre des valeurs véhiculées par le Paris Saint-Germain, son Président, son staff et ses joueurs (...) Depuis plus de 15 ans, le Paris Saint-Germain a fait de la lutte contre toutes formes de discriminations un combat permanent. Le club de la capitale est aujourd’hui l’un des clubs de sport les plus engagés dans la lutte contre toutes les formes de violences et de discriminations", a écrit le Champion de , qui tentera ce mercredi soir de faire oublier cette triste soirée avec une victoire et du spectacle.