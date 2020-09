PSG, Barcelone, AS Rome : Quel avenir pour Antonio Rudiger ?

Prié de se trouver un nouveau club, Antonio Rudiger est annoncé un peu partout en Europe. Goal fait le point sur la situation du défenseur allemand.

A dix jours de la fin du marché des transferts, Antonio Rudiger a appris qu’il pouvait commencer à chercher un nouveau club, ne comptant plus sur lui.

Depuis cette annonce, le défenseur central allemand est annoncé un peu partout en Europe, notamment vers le PSG, le ou encore son ancien club, l’ . Mais qu’en est-il vraiment de ces intérêts d’ici le 5 octobre ?

Le PSG le considère actuellement comme une option à faible coût avec un budget limité dans ce marché des transferts, tandis que la Roma pourrait se tourner vers lui comme une alternative à Chris Smalling.

Rudiger pour remplacer Thiago Silva ?

Du côté de Barcelone, les Catalans hésitent à faire une offre pour Rudiger car la priorité absolue reste le jeune Eric Garcia de . Rudiger est avant tout une option en cas d’échec du Citizen.

De son côté, Rudiger serait plus partant pour rester en , notamment pour des raisons familiales. Sa femme et lui ont donné naissance à un enfant durant la saison dernière et souhaiteraient de la stabilité.

De ce fait, il n’a pas compris que Chelsea lui apprenne que le club ne compte plus sur lui alors qu’il était redevenu titulaire indiscutable au moment de son retour de blessure en décembre dernier (20 matches). Mais l’arrivée de Thiago Silva a tout bouleversé dans l’esprit de Frank Lampard, qui souhaite également donner du temps de jeu à Fikayo Tomori.

"Il y a beaucoup de rumeurs sur ces joueurs et d'autres aussi, donc ce sont des situation au cas par cas, et il faut une solution qui serait heureuse pour le joueur, pour moi et le club", a déclaré Lampard avant le voyage à West Brom.

"Oui, nous avons une grande équipe, nous le savons, mais pour le moment, les joueurs restent à nous et nous verrons comment les choses se passent au fil du temps."

Une option plus qu’une priorité

Chelsea espère vendre le défenseur dans un transfert sec mais devra peut-être se contenter de le prêter, avec une option ou une obligation d'acheter l'international allemand à la fin de la saison.

Mis à l’écart, Rudiger sait qu’il ne peut se permettre de rester sur le banc des Blues afin de garder sa place en sélection et ainsi disputer l’Euro qui se déroulera en juin prochain.

Une chose est sûre, il ne retournera pas en , lui qui rejoindre des cadors européens. Le et le sont assez fournis dans ce secteur et ne passeront pas à l’attaque.

La situation est complexe pour Antonio Rudiger. Malgré son expérience (27 ans), il ne représente qu’une option chez la plupart de ses prétendants. Il a désormais dix jours pour trouver une porte de sortie qui lui convient.