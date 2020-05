PSG - Avec une minute jouée cette saison, Jesé sacré champion de France

Jesé n'aura joué qu'une seule minute de jeu cette saison, face à Metz, le 30 août. Mais celle-ci s'avère suffisante selon les règles de la LFP.

Après 28 journées de disputées, l'édition 2019-2020 de la a déjà rendu son verdict. La décision d'arrêter définitivement le championnat en raison de la pandémie de coronavirus a permis au Paris Saint-Germain de célébrer son neuvième titre de champion de France plusieurs semaines à l'avance.

Parmi ceux qui pourront se vanter de ce titre demeure un joueur plutôt chanceux : Jesé Rodriguez.

Comme l'a rappelé AS, l'ancien joyau du , transféré au PSG en 2016, un club dans lequel il n'a jamais réussi à s'imposer, l'Espagnol va lui aussi ajouter une ligne à son palmarès. Et pour cause, il était entré en jeu dans le temps additionnel, le 30 août dernier, face au . En tout et pour tout, Jesé Rodriguez n'a donc joué en pendant qu'une seule et unique minute cette saison. Mais celle-ci est suffisante pour lui accorder le titre de Champion.

En effet, les règles de la LFP, la Ligue de Football Professionnel, établissent que tout joueur d'une équipe qui a joué pendant au moins une minute, doit à tous égards être considéré comme champion. Une règle qui offre à l'ancien de la Maison Blanche un palmarès en trompe l'oeil.

Deux jours après son entrée en jeu, Jesé avait ensuite été prêté au , un club avec lequel il a mis fin à sa relation le 23 mars dernier. S'il n'est ni parvenu à s'imposer au PSG ni à répondre aux attentes placées en lui, il aura au moins une petite anecdote originale à raconter... Maigre consolation.