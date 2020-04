Neuvième sacre national pour le PSG

Après l’arrêt définitif du championnat, le PSG a été désigné champion de France pour la neuvième fois de son histoire.

Et un titre national de plus pour le Paris SG. Le club de la capitale française a été sacré après que la LFP a validé la décision de l'arrêt du championnat. Même s’il restait encore dix journées à disputer, les hommes de Thomas Tuchel remportent donc la couronne nationale.

Il s’agit du neuvième titre de l’histoire de Paris. Avec ce chiffre, les Franciliens se hissent à la hauteur de l’ , leur grand rival. Et ils ne sont désormais plus qu’à une seule longueur de l’ASSE, club le plus titré de l’Hexagone.

9 - Paris remporte le 9e titre de champion de de son histoire (après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019), égalant ainsi le total de Marseille. Il n’est plus qu’à une longueur du record absolu détenu par St Etienne (10). Suprématie. pic.twitter.com/O43cw0gIg1 — Optajean (@OptaJean) April 30, 2020

C’est aussi le 7e titre national de ce club sous l’ère QSI. Depuis que les Qataris se sont installés du côté du Parc des Princes, il n’y a que deux championnats qui ont échappé aux Parisiens. En 2012, ils ont été devancés par et en 2017 ils ont laissé briser leur hégémonie.

🏆 Le @PSG_inside remporte officiellement le championnat de France 2019 / 2020.



Le club de la capitale obtient son 9e titre de @Ligue1Conforama et revient ainsi à la hauteur de l'Olympique de Marseille au palmarès 📝➡ https://t.co/XKReeluHrR pic.twitter.com/MtGvBG1f7N — Conforama (@Ligue1Conforama) April 30, 2020

Verratti et Thiago Silva dans un club très fermé

Deux joueurs seulement ont été de toutes les consécrations de Paris depuis 2013, en l’occurrence Marco Verratti et Thiago Silva. Le duo rejoint les Stéphanois Jean-Michel Larqué, Hervé Revelli, mais aussi les Lyonnais Sidney Govou, Juninho et Grégory Coupet comme les joueurs les plus titrés de la ligue française.

Paris est bien sûr directement qualifié pour la phase des poules de la prochaine Ligue des Champions. Il reste à savoir bien sûr comment la saison en cours de la C1 va se terminer pour Neymar et consorts. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale et l’UEFA envisage de faire disputer les derniers tours de l'épreuve en aout prochain.