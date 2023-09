PSG : Avant le choc, Luis Enrique se méfie de l’OM

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ne voit plus l’Olympique de Marseille comme il le voyait depuis le début de la saison.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain accorde son hospitalité à l’Olympique de Marseille dans le cadre de la sixième journée du championnat de France. Mais le technicien espagnol se montre méfiant du nouvel effectif des Phocéens dirigé désormais par Jacques Abardonado.

Luis Enrique voit des changements à l’OM

Sorti d’une belle victoire (2-0) contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions malgré la déroute plus tôt contre l’OGC Nice (2-3) en championnat, le Paris Saint-Germain donne rendez-vous à l’Olympique de Marseille, ce dimanche 24 septembre dès qu’il sonne 20h45.

En attendant le classique très attendu par les amoureux du football français, l’entraîneur espagnol du PSG s’est présenté en conférence de presse, ce samedi. A l’occasion, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne s’est montré plus méfiant de l’OM. Il voit un autre Olympique de Marseille depuis que Jacques Abardonado a pris les commandes du staff technique comme intérimaire. L’ancien coach du Barça prend en exemple le match nul (3-3) contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa dans le cadre de la première journée.

"Le match que nous avons vu contre l'Ajax, il y a eu des changements. L'attitude est bonne. J'espère qu'on sera supérieurs sur le terrain", a déclaré Luis Enrique sur le nouvel Olympique de Marseille, avant de poursuivre : "Quand ils ont joué contre l'Ajax, ils ont fait un bon match. En Ligue 1, ils n'ont toujours pas perdu. J'espère qu'on verra une meilleure version du PSG et qu'on pourra être supérieur à notre adversaire, mais celui-ci est de très haut niveau". Le club marseillais est sans coach principal depuis la démission officielle du staff de Marcelino, jeudi dernier.

"C'est une circonstance un peu particulière. Mais ça arrive souvent. Les adversaires face à nous ont des attitudes différentes. Mais c'est vrai qu'on a analysé l'OM avec Marcelino, mais on l'a fait aussi avec Abardonado. On s'attend à ce qu'il répète des choses du dernier match, mais qu'ils changent aussi leur stratégie"

, ajoute le technicien espagnol.

Enrique veut gagner son premier classique

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain depuis cet été après le départ de Christophe Galtier, Luis Enrique est conscient du classique contre l’Olympique de Marseille. Le technicien espagnol est conscient de l’ampleur du match du dimanche.

"Quand on arrive dans un club, on se rend compte rapidement des matchs qui motivent particulièrement les supporters, les joueurs et le club. On le vit et on le prépare de la même manière, mais on fait attention à la composante émotionnelle, pas seulement individuellement mais collectivement aussi", a conclu Luis Enrique.