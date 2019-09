PSG, Areola n'a pas apprécié l'attitude de Tuchel ?

Parti au Real Madrid en prêt, l'international français aurait encore en travers de la gorge le comportement de son ancien entraîneur, Thomas Tuchel.

Deux semaines à peine après avoir quitté le , Alphonse Areola va retrouver son club formateur ce mercredi en . Si l'international français se contentera très probablement de regarder la rencontre sur le banc de touche, il aura l'occasion de retrouver de vieilles connaissances avant et après la rencontre. Alphonse Areola a encore énormément d'amis au PSG et se fera une joie de les revoir, contrairement certainement à Thomas Tuchel.

L'entraîneur allemand qui avait refusé de trancher publiquement entre Alphonse Areola et Kevin Trapp au début de l'été, avait continué de semer le doute sur le statut de numéro 1 dans les buts du club de la capitale malgré le départ du gardien allemand. Thomas Tuchel avait tout simplement indiqué qu'Alphonse Areola devait "gagner sa place", ce qui n'a finalement pas été le cas puisque le PSG a préféré recruter Keylor Navas.

Areola l'a mauvaise ?

L'article continue ci-dessous

Selon les informations de L'Equipe ce lundi matin, le "Titi" Parisien aurait une rancoeur tenace auprès de Thomas Tuchel. L'international français n'aurait pas du tout apprécié l'attitude de l'Allemand cet été. Le nouveau gardien du n'aurait pas aimé la communication de l'Allemand à son sujet, laissant entendre qu'il serait le numéro 1 avant de revenir sur ses paroles après la défaite contre Rennes où Alphonse Areola n'avait pas brillé.

D'autant plus qu'Alphonse Areola espérait, s'il était amené à partir, rejoindre l' , sauf que le mercato en s'est terminé plus tôt que les autres et il n'y avait donc plus aucune chance que son souhait soit exaucé une fois que Thomas Tuchel a fait marche arrière. Finalement, Leonardo a trouvé une solution en faisant venir un nouveau portier pour contenter l'entraîneur allemand et a dû trouver une porte de sortie à Alphonse Areola.

Certes, le portier français s'en sort plutôt bien en rejoignant un immense club comme le Real Madrid, et il l'a avoué que c'était un honneur pour lui de rejoindre un tel club lors de sa présentation, mais il arrive avec le statut de numéro 2 et met en péril son futur proche en équipe de alors qu'il aurait probablement pu trouver un club lui offrant plus de garanties sur son temps de jeu de l'autre côté de la Manche, un peu plus tôt au cours de l'été.