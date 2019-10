PSG-Angers, Thomas Tuchel : "Mbappé ? On a besoin d'un petit peu de temps..."

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du PSG a fait le point sur l'actualité de son équipe avant de recevoir Angers, deuxième de Ligue 1.

Mbappé forfait

Thomas Tuchel : Pour demain, ce n'est pas possible qu'il soit avec nous. Mais ce n'est pas une rechute. C'est une réaction entre la cicatrice et le nerf. J'ai compris qu'il faudrait un petit peu de temps pour traiter la cicatrice.(...) Je n'ai pas parlé avec Didier (Deschamps) jusqu'à présent. Ce sont des informations d'hier et d'aujourd'hui. On fait des examens et on pourra en parler un petit peu plus tard.

Des conséquences ?

Il se sent très libre. Mais maintenant, on a cette petite réaction. Quand il ressent cela, il n'est pas libre. Je suis convaincu que si on fait un traitement de quelques jours, il sera totalement prêt comme avant où il a montré qu'il était capable de faire beaucoup d'accélérations et de sprints sans influence.

Le retour de Kimpembe en sélection

Je suis très heureux qu'il soit avec l'équipe. Il a travaillé de manière très professionnelle pendant 10 à 12 semaines pour arriver à ce niveau. Je suis très content et le défi maintenant, c'est de rester là. (...) Est-ce que je parle avec Deschamps ? Pas trop, mais c'est normal.

Angers

Ils ont gagné beaucoup de matches, ils ont marqué beaucoup de buts. Ils sont très forts en contre-attaque. C'est un match difficile et on doit être très concentré. Il va falloir jouer en équipe, ils sont très dangereux, ils ne lâchent pas, ils ont gagné en confiance, mais nous sommes capables. Il faudra être sérieux et jouer avec de l'intensité.

Le rôle d'Icardi

Pour moi, c'est un joueur pour le dernier contact. Il est là pour être décisif comme à Istanbul, mais on doit avoir un peu de temps aussi pour s'adapter. Il a joué contre le et presque sans entraînement. Il a travaillé beaucoup, c'était très important.

"Le club des cinq"

Ils sont toujours dans l'échange avec moi. Ils discutent des semaines, ils parlent de l'organisation. Quand il y a des demandes dans l'équipe, on passe par ces cinq joueurs. On a deux capitaines qui sont Thiago Silva et Marquinhos. Les trois autres sont derrière (Verratti, Cavani, Mbappé). C'était comme ça la saison dernière, et c'est important. Je ne peux pas discuter de toutes les choses avec toute l'équipe. Je dois discuter de l'organisation et des sensations, c'est nécessaire que ces hommes prennent leurs responsabilités. C'est un échange très intéressant, et très fluide. C'est une bonne chose.

Cavani

Je ne sais pas. On doit attendre l'entraînement. Il s'est entraîné hier (jeudi). Il a fait l'entraînement après Bordeaux. Il n'avait pas de douleurs, mais il m'a dit qu'il ne se sentait pas à 100%. Il n'était qu'à 90%. C'est la même chose pour demain (samedi). Il n'a pas de douleurs, mais il ne se sent pas libre complètement. On verra. (...) Pour les autres, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Colin Dagba ne sont pas avec l'équipe. Thomas Meunier a fait un traitement hier, je suis sûr qu'il va tout donner aujourd'hui, et on décidera après. Thomas a beaucoup joué, il est touché à la cuisse, et il a des petites douleurs musculaires.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.