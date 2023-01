PSG - Angers : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

PSG - Angers : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Le leader de Ligue 1 reçoit la lanterne rouge dans un match très déséquilibré sur le papier. Vainqueur de Châteauroux en Coupe de France, le Paris Saint-Germain voudra reprendre sa marche en avant en Ligue 1 après sa défaite sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens. Pour l'emporter, Christophe Galtier va pouvoir compter sur le retour de son champion du monde, Lionel Messi.

Pas sûr que l'Argentin dispute l'ensemble de la rencontre, mais il devrait bel et bien avoir du temps de jeu face à Angers. Face à son public, le Paris Saint-Germain aura à coeur de l'emporter face à une équipe d'Angers en grande difficulté en Ligue 1. Ce week-end en Coupe de France, Angers a signé sa première victoire toutes compétitions confondues depuis le 18 septembre dernier.

Angers à la recherche d'une victoire depuis septembre

Une statistique qui en dit long sur les maux des Angevins. Malgré le changement de coach, Angers n'a pas réussi à rebondir en Ligue 1 perdant deux rencontres face à Ajaccio et Lorient depuis la reprise. Autant dire que sans ses deux internationaux marocains, qui risquent d'être encore laissés au repos, Angers ne risque pas de peser très lourd face au Paris Saint-Germain.

Le PSG part incontestablement favori de cette rencontre et ce malgré l'absence plus que probable de Kylian Mbappé. Il serait très mal venu de la part du club de la capitale de laisser des points en route face au SCO d'Angers.

Horaire et lieu du match PSG - Angers

Ville : Paris

Paris Stade : Parc des Princes

Parc des Princes Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir PSG - Angers ?

PSG-Angers

Ligue 1

Mercredi 11 janvier

21h00 sur Canal + Sport 360

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h30 sur Canal + Sport 360

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal pour les détenteurs du pack sport.

Série actuelle du PSG et d'Angers

PSG : VVVDV



Angers : NVDDV

Les blessés et absents du PSG et d'Angers :

Christophe Galtier devra faire sans cinq joueurs d'ores et déjà forfaits pour la réception d'Angers. Achraf Hakimi, revenu de vacances, est suspendu, tandis que Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Timothée Pembélé et Renato Sanches sont blessés. Lionel Messi sera bel et bien dans le groupe tandis que Neymar, préservé en raison d'une blessure à la cheville, et Mbappé, de retour tardif de vacances, sont incertains.

En face, Abdel Bouhazama va aussi devoir faire sans plusieurs éléments. Amadou, Diony, Eneme-Ella, Kalla et Ould Khaled sont blessés, tandis que les deux internationaux marocains, Boufal et Ounahi sont incertains, eux qui n'ont pas rejoué depuis leur retour de la Coupe du monde.

Les équipes probables

XI de départ du PSG : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat – Vitinha, Danilo Pereira, Fabian Ruiz – Neymar – Messi, Ekitike.

XI de départ d'Angers : Bernardoni – Valery, Houtondji, Blazic, Doumbia – Mendy, Bentaleb - El Melali, Hunou, Thioub - Sima.