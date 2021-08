PSG, Angel Di Maria affiche sa confiance sur Kylian Mbappé

Après le recrutement de Messi, le PSG espère prolonger Mbappé, avant qu’il ne soit libre. Di Maria milite pour son maintien.

Depuis l’annonce de l’arrivée de Lionel Messi, son silence avait été décrypté comme un signe de la fin de l’histoire avec le PSG. Finalement, Kylian Mbappé a attendu de croiser la route de l’Argentin pour lui souhaiter la bienvenue.

Dans une époque toujours plus portée sur les réseaux sociaux, l’international français a mis fin à toutes discussions en publiant des photos où on le voit enlacer et sourire avec Messi juste avant le premier entraînement de ce dernier.

Malgré l’arrivée du sextuple Ballon d’Or et de la formidable ligne d’attaque que le PSG va pouvoir aligner, l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas passée au second plan, bien au contraire. Lancé dans des négociations avec le club parisien depuis des mois, le champion du monde 2018 a été mis sous pression par son propre président, au moment de la conférence de présentation de Messi.

Mercredi, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de renvoyer Mbappé à ses déclarations, comme pour lui forcer la main, lui qui est toujours indécis sur la suite de sa carrière. Prolonger au PSG dès cette année ou être libre de signer où bon lui semble à partir de janvier 2022…

"Je connais le futur de Kylian (Mbappé), c'est un joueur de Paris. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant", avait souri le patron du club francilien, très heureux d’avoir réussi un énorme coup.

Malgré l’optimisme affiché dans les rangs parisiens, la donne est bien évidemment différente en coulisses. Oui, Kylian Mbappé a de grandes chances d’être encore sous la tunique parisienne cette saison, ce qui ne pour autant pas dire que son avenir dans la capitale est réglée. A Paris, on n’hésite d’ailleurs pas à jouer sur les mots, affirmant que Mbappé sera parisien mais avec une vision à court terme, à l’image d’Angel Di Maria.

"Je crois qu'il reste, a confié l’Argentin sur ESPN Argentina. Il est évident que c'est un joueur que toutes les grandes équipes veulent mais avec l'équipe que le PSG a désormais, je ne pense pas qu'il va s'en aller. Je pense qu'il ne trouvera nulle part une meilleure équipe que celle-ci."