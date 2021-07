PSG, Lollichon tranche entre Donnarumma et Navas

Le célèbre entraîneur des gardiens de Chelsea ne voit pas le meilleur joueur de l'Euro venir à Paris pour être dans la peau d'une doublure.

La très prochaine signature de Gianluigi Donnarumma au PSG fait énormément parler. À la fois brillante et problématique, l'arrivée de l'ancien gardien du Milan AC est autant un coup de génie qu'un risque pris de la part de la direction parisienne. En effet, quid de Keylor Navas qui a récemment prolongé son contrat ? Qui sera le numéro 1 ? Une sorte d'alternance entre les deux sera-t-elle l'option privilégiée ? Dans une interview accordée à Le Parisien, Christophe Lollichon a répondu à ces questions et considère que le portier italien, élu meilleur joueur de l'Euro, sera le numéro 1.

"Selon moi, il n’y va pas pour être numéro 2, pas plus que Navas d’ailleurs. Donc il y a deux solutions, soit il part en prêt, soit il est numéro 1. Il y a deux ans, il aurait pu être challenger, mais là vous ne prenez pas Donnarumma pour le mettre sur le banc. C’est une nouvelle étape qui le rapproche du plus haut niveau dans un club qui veut gagner la Ligue des champions. Mais s’il continue de progresser, ça va être du très très costaud", a analysé l'entraîneur des gardiens de Chelsea.

Christophe Lollichon ne croit pas à une possible alternance entre les deux portiers : "Je ne vois pas Pochettino faire ça, d’ailleurs je n’ai pas souvenir qu’il ait déjà procédé de la sorte. Et je ne pense pas que dans les discussions, Donnarumma et son agent aient évoqué ce type de configuration. Il est champion d’Europe et je ne comprendrais pas qu’il ne joue que le championnat ou la Ligue des champions. Pourquoi cela me semble incongru ? Je déteste ça parce que je pense qu’il faut un numéro 1. En procédant de la sorte, vous mettez un coup de canif dans le contrat de confiance avec votre gardien".

"Je ne vois pas l’intérêt pour Donnarumma, à 22 ans, de rentrer dans une alternance"

"Le gars s’entraîne et il sait que le week-end suivant, il ne va pas jouer. Mais sincèrement, en termes de progression et de développement, je ne vois pas l’intérêt pour Donnarumma, à 22 ans, de rentrer dans une alternance. Le meilleur moyen de progresser c’est la compétition avec 40, 45 ou 50 matchs dans la saison. Si vous enlevez ça à un gardien, ce n’est pas bon. Pour Navas, c’est un peu différent, avec tout le respect que l’on doit à son palmarès. Mais si les deux restent, je pense que ça ne peut être que Donnarumma titulaire", a ajouté l'entraîneur des gardiens des Blues.

Christophe Lollichon a jugé l'Euro 2020 de Gianluigi Donnarumma et a noté des changements positifs dans son jeu : "Donnarumma a fait un tournoi de haut niveau. Il a été décisif, et je ne parle pas seulement des tirs au but arrêtés en finale. Il a pris une autre dimension mais c’était déjà le cas avant la compétition. En quoi a-t-il changé ? Il a perdu du poids et participe plus au jeu. Avant, c’était un garçon qui était proche de sa ligne de but, donc il libérait des espaces et donnait des solutions aux attaquants".

"Désormais, il joue plus haut, se retrouve souvent dans l’anticipation et prend plus d’assurance dans le jeu au pied. Et comme il n’est pas lent, cela fait des différences comme on l’a vu sur certains matchs de l’Euro. Il me semble qu’il vit plus le jeu, donc ça veut dire qu’il le comprend mieux. Je pense que c’est lié à un changement dans son encadrement technique", a conclu l'entraîneur des gardiens de 58 ans.