PSG - Achraf Hakimi, une piste qui coûte (très) cher...

Le PSG est bien placé dans le dossier Achraf Hakimi et discute avec ses homologues milanais. Seul hic, son prix a été fixé à 80 millions d'euros.

Éliminé dans le dernier carré de la Ligue des Champions par Manchester City, le Paris Saint-Germain a été fragilisé par son principal point faible : ses latéraux. Entre la blessure de l'habituel titulaire à gauche en la personne de Juan Bernat et les prestations décevantes d'Alessandro Florenzi à droite, le PSG ne pouvait guère espérer mieux.

Forcément, les dirigeants parisiens ont cerné le problème et Paris s'active pour remédier à cela. Ainsi, les deux pistes prioritaires sont tournées vers les côtés. La première mène à Théo Hernandez, le latéral gauche de l'AC Milan. La seconde à Achraf Hakimi, qui évolue à droite à l'Inter. Deux pistes particulièrement séduisantes, mais onéreuses.

Ça discute entre les deux clubs, le prix fixé peut faire peur

Concernant le second cité, force est de constater que le prix peut même effrayer. Si Paris discute avec ses homologues milanais pour s'attacher les services du Marocain, le joueur se sent bien à l'Inter, où il vient d'être Champion d'Italie, et ses dirigeants réclament une fortune pour céder leur pépite. Mais les négociations débutent seulement...

Selon le très influent journaliste Fabrizio Romano , les deux clubs discutent toujours. Mais le prix fixé est conséquent : pas moins de 80 millions d'euros. Une très grosse somme qui pourrait limiter les possibilités parisiennes pour la suite du mercato si elle était déboursée. Néanmoins, à 22 ans, Achraf Hakimi est une valeur sûre à son poste.

Un temps annoncé sur le dossier, le Bayern Munich n'a toujours pas entamé un début de négociations, laissant la voie libre au PSG, qui va tenter de réduire ce prix fixé, toujours selon l'insider transalpin (Sky Italia). En d'autres mots, Paris est bien placé pour réaliser le gros coup Achraf Hakimi. Mais il va falloir sortir le chéquier...!