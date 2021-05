Deschamps : "Benzema a eu des mots très forts"

Le sélectionneur tricolore en a dit plus sur la rencontre qu’il a eue avec Karim Benzema il y a un mois.

La langue de Didier Deschamps est en train de se délier petit à petit. D’abord réticent par rapport à l’idée d’évoquer les détails de la conversation qu’il a eue avec Karim Benzema et qui est derrière le retour de ce dernier en sélection, le patron des Bleus commence progressivement à en dire plus sur cette entrevue.

Ce lundi, au micro de RMC Sport, Deschamps a par exemple révélé que Benzema lui a dit des « choses très fortes » et que c’est ce qui a permis d’aplanir très vite le différend qu’ils avaient.

« Pourquoi ça ne s’est pas fait avant? Ça ne s’est pas avant mais ça s’est fait. J’avais un ressenti, ça (la réunion) a duré longtemps, a-t-il déclaré. Karim a dit certaines choses assez fortes puisqu’au bout de trois minutes, tout est redevenu normal. Ça a duré très longtemps, deux bonnes heures ».

On a aussi demandé au sélectionneur ce qui a été le déclic de cette rencontre. Il s’est contenté de répondre en indiquant qu’il s’agit d’une « conviction profonde » et sur laquelle il ne reviendrait pas. « La discussion c’était la condition première. Sans ça, rien n’était possible de son côté comme du mien », a-t-il ensuite souligné.

« Je n’ai jamais eu de position radicale »

Benzema a-t-il eu à s’excuser pour les propos qu’il a tenus en 2016 ? La réponse du coach : « Le pardon, c’est un bien grand mot. Depuis que je suis sélectionneur, j’ai eu certaines situations avec certains joueurs. Mais je n’ai jamais eu une opposition radicale. »

Enfin, DD a tenu à réaffirmer qu’il n’a jamais placé ses propres intérêts au détriment de la sélection, et qu’il a toujours réfléchi en fonction du bien des Bleus : « Je passe au-dessus de mon cas personnel. C’est l’équipe de France. Si je pense que c’est le bien de l’équipe de France, je vais dans ce sens. Pour différentes raisons mais pas pour des raisons personnelles qui ne regardent que moi. Autrement, je n’aurais pas fait ça ».