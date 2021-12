PSG - Achraf Hakimi : "La clé c'est l'entraide en Ligue des champions"

Arrivé cet été à Paris, Achraf Hakimi a apporté une réelle plus-value sur le couloir droit du club de la capitale. Avec l'international marocain dans ses rangs, cumulé aux autres arrivées, le PSG espère réussir à atteindre son objectif suprême et remporter la Ligue des champions. Dans une interview accordée au site officiel du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui a remporté la Ligue des champions sous les couleurs du Real Madrid a donné les ingrédients pour réussir sur la scène européenne et remporter la plus prestigieuse compétition européenne.

"Déjà, il faut se dire qu’il est toujours important de gagner n'importe quel match : championnat, Champions League ou Coupe de France. Il est important de gagner. Ça nous donne confiance pour les matches suivants. La victoire a toujours bon goût. Quels éléments faut-il réunir pour gagner la C1 ? Du caractère, de l'unité, une équipe très, très soudée. La clé, c’est l'entraide et surtout le travail, si tu veux aller loin en Champions League", a expliqué Achraf Hakimi.

"Nous savons qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs auxquels nous devons nous adapter. Il y a eu beaucoup de trêves internationales et donc des périodes sans jouer ensemble. Cela va venir petit à petit. Nous devons être patients. Nous arrivons avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme pour évoluer ensemble, pour faire de grandes choses, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. On travaille bien ensemble", a ajouté l'ancien joueur de l'Inter Milan.

L'international marocain est heureux à Paris mais pense pouvoir faire encore mieux : "Je me sens bien. Je suis heureux d'être ici et de pouvoir profiter de cette équipe et de la ville et, pour être honnête, j'ai hâte de continuer à travailler pour faire de grandes choses ici. Tous mes coéquipiers m’ont très bien accueilli dès le premier jour et je leur en suis très reconnaissant. Je sens que nous sommes là pour essayer de nous entraider, et donner le meilleur de nous-mêmes pour l'équipe. On travaille tous ensemble pour l'équipe et pour le club".

"C’est vrai que j’ai plutôt bien commencé. Mais je pense que je peux faire encore mieux. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, à améliorer, pour se comprendre sur le terrain. Je pense que, petit à petit, ce sera mieux, que de meilleurs résultats viendront, et que je ferais moi aussi de meilleures performances. Mon objectif est d’aider l'équipe pendant les matches. Mauricio Pochettino est aussi celui qui m'a fait venir ici, celui qui a cru en moi, donc il me fait aussi beaucoup confiance. C'est normal d’avoir envie de la lui rendre sur le terrain", a ajouté le latéral droit du Paris Saint-Germain.

Achraf Hakimi a dévoilé ses préférences concernant son positionnement : "D’abord, j’ai déjà évolué dans des défenses à 4 ou à 5 et pour moi, ça ne change pas grand-chose, car je suis d’abord un défenseur. Et ensuite, si j'ai la chance d'attaquer, je prends aussi du plaisir à le faire. Mais la vérité, c’est que je pense d'abord à défendre et ensuite à attaquer. Ensuite, dans ce cas-là, j’essaie d’apporter un soutien sur le plan offensif pour apporter plus de solutions. Mon rôle, c’est aussi de donner des options à tous nos grands joueurs".