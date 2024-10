PSG : A peine nommé, Victoriano Melero annonce une mauvaise nouvelle

Quelques heures après sa nomination, le nouveau directeur général du Paris Saint-Germain, Victoriano Melero, annonce une mauvaise nouvelle.

Après le départ de Jean-Claude Blanc pour la galaxie Ineos depuis janvier 2023, le Paris Saint-Germain a désigné Victoriano Melero comme intérimaire à ce poste. En effet, ce mardi, le club francilien a promu le Français en l’officialisant à son poste. Mais Melero annonce une mauvaise nouvelle quelques instants plus tard.

Aucun impact sur Paris malgré les départs des stars

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a perdu plusieurs de ses stars. Venu du FC Barcelone en 2021, Lionel Messi est parti gratuitement à l’été 2023. Ensuite, Neymar Jr, recruté à coût record de 222 millions d’euros en provenance du Barça, a signé en faveur d’Al-Hilal contre 90 millions d’euros lors du mercato estival de 2023. Un an plus tard, le meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé, quitte librement et débarque au Real Madrid. Dans une interview accordée à Le Parisien, le nouveau directeur général du PSG a fait savoir que les départs de ces trois stars n’ont pas eu d’impacts négatifs sur le club, même s’il reconnaît la perte de quelques abonnés sur les réseaux sociaux du club.

« Il n’y en a pas eu. Les revenus de la saison 2023-2024 sont supérieurs à ceux de la précédente. Et on sera aussi en augmentation en 2025. Les revenus commerciaux vont continuer à croître. Sur les réseaux sociaux, on totalise 212 millions de followers, soit une hausse de 7 %. La baisse sur Facebook a été compensée par les hausses sur TikTok et sur Twitch, les plates-formes de la nouvelle génération. Viser la nouvelle génération, c’est notre stratégie. En ce qui concerne la billetterie, le sponsoring, les réseaux sociaux, la croissance se poursuit », a déclaré Victoriano Melero.

Une perte de 50 M€ cette saison pour Paris

Alors que la Ligue de football professionnel visait le milliard d’euros pour les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, l’instance s’est finalement contentée de 500 M€ ; une baisse qui a eu un effet néfaste sur les finances de plusieurs clubs de l’élite, dont le Paris Saint-Germain. Selon le nouveau directeur général, Victoriano Melero, Paris a perdu pas moins de 50 millions d’euros cette saison.

« On perd 50 millions d’euros cette saison. L’impact est réel, surtout par rapport à nos concurrents européens. À nous de trouver comment compenser ce manque à gagner. Mais malgré tout, nos revenus vont continuer à augmenter. Notamment grâce à de nouvelles compétitions », a ajouté le directeur général du PSG, qui confirme le budget déficitaire du club.

« Oui. Mais sans comparaison avec le déficit de l’année précédente. Et on devrait être à l’équilibre la saison prochaine. On est une entreprise, on est là pour montrer que le modèle économique tient. Ces résultats financiers nous permettent d’avoir une autonomie et une solidité financière. On capitalise sur tout ce qui a été construit pour se lancer dans une nouvelle phase », a-t-il poursuivi.