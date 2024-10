OFFICIEL - Le PSG annonce un changement

Après avoir perdu la première place de Ligue 1 désormais assurée par l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain annonce un changement important en interne.

Le Paris Saint-Germain a fait la pause internationale par un nul. En déplacement à l’Allianz Riviera, dimanche, en clôture de la septième journée de Ligue 1, le club francilien a été accroché par l’OGC Nice (1-1). Deux jours après ce match, le PSG annonce un gros changement au sein de la direction.

Victoriano Melero nouveau Directeur général

Le club francilien veut mieux faire les choses désormais. En effet, à travers un communiqué ce mardi 8 octobre 2024, le PSG a annoncé que Victoriano Melero, chargé des relations extérieures, qui était nommé Directeur général par intérim en janvier 2023 après Jean-Claude Blanc, est officiellement promu à ce dernier poste.

« Le Paris Saint-Germain, l'une des plus grandes institutions sportives au monde, est fier d'annoncer la nomination de Victoriano Melero au poste de Directeur général. Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de la nouvelle ère du Club, qui met l'accent sur l’innovation, la performance et l'excellence, sur et en dehors des terrains », a-t-on pu lire dans la note officielle du club champion de France.

Melero heureux de sa promotion

Par ailleurs, le PSG souligne que « Victoriano Melero a été choisi par le Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, pour poursuivre l’installation du Club au sommet mondial des franchises de sport ». Faut-il rappeler que le Français de 55 ans, juriste de formation, passé par TF1 et la Fédération française de football (FFF), a rejoint le Paris Saint-Germain en 2017 en tant que Secrétaire Général. Le nouveau directeur général n'a pas manqué de faire part de ses sentiments.

« Je suis honoré d’endosser ces nouvelles fonctions à un moment aussi important pour le Paris Saint-Germain. Notre priorité sera, grâce à la mobilisation de toutes les équipes, de consolider les fondations et atouts du Club pour être leader en matière de performance sportive, d'innovation et de croissance. Chacune de nos décisions sera guidée par l’engagement que nous devons à nos supporters. Ensemble, nous continuerons d’écrire la grande histoire du Paris Saint-Germain », a confié le nouveau DG au site du club.