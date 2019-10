Prêt à décoller ! Pépé doit prouver qu'Arsenal a eu raison de le préférer à Zaha

Nicolas Pépé et Wilfried Zaha, que les Gunners auraient pu recruter cet été, se retrouvent ce dimanche à l'Emirates lors d'Arsenal-Crystal Palace.

Les supporters d' espèrent que cette soirée de jeudi contre Guimaraes en League Europa restera comme celle où Nicolas Pépé a véritablement lancé sa carrière à l'Emirates Stadium. Dennis Bergkamp a eu son jour contre en 1995 à Highbury, mettant fin aux critiques avec un superbe triplé.

Idem pour Thierry Henry en 1999, de nouveau contre les Saints en offrant la victoire à son équipe après huit premières apparitions sans trouver le chemin des filets. Plus de 20 ans après, ces deux rencontres sont encore dans les mémoires dans le nord de Londres comme celles où deux légendes du club y ont lancé leur carrière.

S'il reste encore à prouver que Nicolas Pépé puisse marcher dans les traces de ces deux fabuleux joueurs, mais l'international ivoirien doit au minimum devenir un joueur important de son équipe pour la saison à venir.

Il avait déjà marqué sur penalty contre , mais pas de quoi le libérer du poids de son transfert. Arrivé pour plus de 80 millions d'euros, Nicolas Pépé était très attendu en , bien plus que ce qu'il a pu démontrer depuis son arrivée en provenance de . Le voilà peut-être lancé avec ces deux magnifiques coup-francs face aux Portugais.

Une grande soirée pour Pépé, qui a été le sauveur de son équipe. Il a remporté les trois points - presque - à lui tout seul. "Marquer deux buts est bon pour la confiance, a-t-il admis après la rencontre. Cela a été difficile [de garder la confiance], mais l'entraîneur me fait confiance. Même si je n'ai pas été décisif pendant un moment, j'ai toujours eu la confiance du coach. C'est toujours important."

"Le clé est d'avoir les bonnes personnes autour de vous. Ma famille est ici avec moi donc je peux être bien mentalement, spécialement quand les choses ne vont pas bien. Je m'appuie beaucoup sur eux. Pour moi, cela allait forcément être difficile de venir ici dans l'inconnu, avec une nouvelle langue. Donc c'est important d'avoir ma famille avec moi.

"Ce n'est pas facile d'arriver ici mais je commence à prendre mes marques avec l'aide de mes coéquipiers." Il y a eu plusieurs signes de cette amélioration ces dernières semaines, même si Pépé a manqué une occasion en or lundi lors de la défaite à Sheffield. La confiance qui l'avait abandonné depuis son départ de semblait progressivement revenir.

Dans cette rencontre il semblait de nouveau prendre le dessus sur les défenseurs par ses dribbles et sa vitesse. Mais il avait encore besoin de ce moment de bascule comme il s'est produit jeudi soir. Et maintenant tout porte à croire qu'il arrivera en pleine confiance contre à l'Emirates.

Un match lors duquel il retrouvera son coéquipier en sélection, Wilfried Zaha, le joueur qu'Arsenal a tenté de recruter avant de venir le chercher. Les Gunners ont vu une offre de 46 millions d'euros refusée par Palace pour Zaha ; le club a également rejeté deux offres venues d' . Pépé est donc arrivé et Zaha est resté de l'autre côté de Londres.

L'ailier de Palace a depuis connu des difficultés, le joueur de 26 ans étant toujours en attente de son premier but de la saison. Pépé, de son côté, compte désormais trois réalisations.

Mais Unai Emery est parfaitement conscient que Zaha - auteur du but de la victoire à l'Emirates l'an dernier - aura lui aussi beaucoup à prouver ce dimanche. "Zaha va être très motivé, c'est sûr, a déclaré le technicien espagnol. C'est un très bon joueur et il a fait la différence dans de nombreux matches, mais nous avons des joueurs pour l'arrêter et imposer notre qualité."

Beaucoup ont douté du choix d'Arsenal de recruter Pépé plutôt que Zaha, mais Emery reste convaincu d'avoir fait le bon choix. L'Espagnol a régulièrement demandé de la patience pour son joueur, mettant en avant le fait que Pépé avait besoin de temps pour s'adapter dans un nouveau pays et un nouveau style de jeu.

"Nous n'avons pas fait signer Pépé pour deux mois, six mois, un an ou deux ans mais pour un processus, a-t-il insisté avec la victoire de jeudi. Et ce processus arrive petit à petit. Ce club suit beaucoup de joueurs dans le monde et ici en Angleterre, nous avons un très bon scouting pour y parvenir et je suis très heureux avec Pépé. Nous attendons plus de lui, mais nous devons être patients et rester calmes avec lui, l'aider et le protéger."