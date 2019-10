Arsenal : Nicolas Pépé compare la Ligue 1 et la Premier League

Transféré à Arsenal en provenance du LOSC l'été dernier, Nicolas Pépé est revenu sur son acclimatation en Premier League.

Nicolas Pépé tient son coup d'éclat. Auteur d'un doublé retentissant contre Vitoria Guimaraes (3-2) ce jeudi en phase de poules d'Europa League, l'international Ivoirien espère que cette prestation sera un déclic pour la suite.

Car avant cela, la recrue des Gunners arrivée en provenance du LOSC avait connu une période d'acclimatation assez contrastée de l'autre côté de la Manche.

"Les attentes étaient hautes"

Un constat qu'il dresse avec transparence, évoquant notamment la différence d'intensité entre la - fermée et tactique - et l'exigeante .

"C'est un championnat complètement différent de la , avec plus d'intensité", a expliqué l'attaquant dans des propos accordés au Guardian. "Il fallait que je m'adapte vite car les attentes envers moi étaient hautes. Ce n'est malheureusement pas ce que j'ai fait au début, mais j'ai toujours bénéficié de la confiance du coach et le soutien de mes coéquipiers. Je continue à tout faire pour être performant et m'adapter à cette Premier League".

Pour rappel, Nicolas Pépé avait inscrit 22 buts en Ligue 1 avec la saison passée, endossant le costume de détonateur du club nordiste, qui a terminé deuxième du championnat derrière le . a déboursé 80 millions d'euros pour s'attacher ses services, faisant de lui la recrue la plus onéreuse de l'histoire du club londonien.