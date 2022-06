Presnel Kimpembe à propos de sa situation au PSG : "Je n'ai rien dit de mal"

Le défenseur du PSG a réitéré les propos tenus la semaine passée sur sa situation en club et qui ont pu froisser en interne.

Alors qu'il devrait être à nouveau capitaine face à la Croatie, le défenseur du PSG est revenu sur son statut en Bleu et dans son club, sur lequel il attend quelques éclaircissements.

Ce rôle de capitaine vous plaît-il ? Et comment le mettez-vous à profit auprès des plus jeunes ?

C'est un rôle naturel que j'ai l'habitude d'avoir au PSG. Je fais aussi partie des plus anciens mais ils n'ont pas besoin de moi qu'autant qu'on peut le dire car ils ont déjà une certaine expérience dans leur club. Mais c'est un rôle que j'aime beaucoup et si le coach et le staff me donnent la possibilité c'est que j'en ai la capacité.

Comment jugez-vous les progrès de Mike Maignan que vous connaissez bien ?

Je le connais depuis longtemps. Je sais que c'est un grand gardien et il a pu le démontrer dans ses années professionnelles. C'est un gardien qui se remet en question, un grand compétiteur. Je suis content qu'il nous ait rejoints et qu'il démarre.

Le fait de voir arriver des joueurs comme Moussa Diaby ou Christopher Nkunku que vous avez connu chez les jeunes au PSG, ça vous met un coup de vieux ?

Forcément ça me donne un coup de vieux. Quand je demande l'âge à ceux qui arrivent, ils me disent qu'ils ont 20 ans, qu'ils sont de 2002, 2003. Je suis passé par là aussi.

Après une saison et un début de compétition compliqué, faut-il absolument gagner pour oublier ?

Il n'y a rien à oublier, même si ce sont des moments plus difficiles que d'autres. Tout est bon à prendre, c'est comme ça qu'on avance. On sait que demain sera un grand match, ça nous tient à cœur de gagner cette bataille.

Compte tenu de l'enjeu, ressentez-vous une pression particulière ?

Non, on est les tenants du titre de cette compétition. Elle est importante à nos yeux mais on a l'habitude de la pression et on va essayer de prendre du plaisir déjà mais on connaît l'importance de cette rencontre pour rester dans la compétition. On sait que cette équipe ne devrait pas être à cette place. C'est un match très important. C'est une obligation de gagner demain, on en est tous conscient, raison pour laquelle on va bien se préparer.

Êtes-vous surpris par les progrès de Christopher Nkunku que vous connaissez bien ?

Ce n'est pas surprenant, comme beaucoup d'autres je le connais depuis des années. C'est un garçon de talent, il avait besoin de cette opportunité. Il a montré toute sa palette à Leipzig.

Vous avez parlé de votre situation au PSG la semaine dernière, avez-vous eu des nouvelles depuis ?

J'ai dit que mon prochain contrat sera déterminant, que j'avais envie de pouvoir savoir quel était le projet du club. Je n'ai rien dit de mal. Je suis arrivé au club j'avais 9-10 ans. C'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et quel rôle me sera attribué. Je suis focus sur les Bleus et le match de demain.