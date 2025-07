Premier obstacle pour Xabi Alonso

Real Madrid vs Al Hilal

Le Real Madrid a présenté mardi après-midi sa nouvelle recrue, Alvaro Carreras, la troisième de cet été et la troisième des quatre arrivées prévues.

Cependant, la question de savoir si les Merengues doivent poursuivre leur activité fait débat, notamment entre l'entraîneur Xabi Alonso et le club.

Alonso a publiquement laissé entendre qu'il souhaitait que le club soit plus actif sur le marché des transferts, et lui-même ainsi que d'autres membres du staff ont déclaré en interne qu'ils estimaient qu'un renfort au milieu de terrain était nécessaire cet été. C'était un problème la saison dernière, après le départ de Toni Kroos, et Luka Modric est désormais parti lui aussi.

Les Merengues se sont penchés sur la question, mais Cadena SER affirme qu'ils ne sont pas convaincus par les options disponibles sur le marché des transferts. Le président Florentino Perez ne veut pas dépenser 100 millions d'euros ou plus pour un joueur qui, selon lui, n'en vaut pas la peine. La seule option qui les convainc est Rodri Hernandez, de Manchester City, mais il n'est pas sur le marché et pourrait être disponible à moindre coût l'été prochain s'il ne renouvelle pas son contrat avec City.

En conséquence, les Merengues ont suspendu leur recherche d'un nouveau milieu de terrain. D'autres options mentionnées par Diario AS sont Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister et Nicolo Barella, mais toutes impliqueraient des dépenses considérables. La direction estime que l'effectif dispose de ressources suffisantes et qu'Alonso devrait employer Arda Guler à ce poste, ce qui pourrait également avoir un impact sur l'avenir de Dani Ceballos.

Et si Rodrygo Goes était vendu... ?

L'un des développements intéressants à suivre sera peut-être de voir si les Merengues vendront Rodrygo Goes. Le Brésilien rapporterait sans aucun doute une somme importante, et Alonso ferait sans doute valoir que cela suffirait à financer une nouvelle recrue au milieu de terrain. Cependant, avec 63 millions d'euros encore à débourser pour Franco Mastantuono, les Merengues pourraient estimer que leurs 173 millions d'euros de dépenses sont suffisants pour un été.