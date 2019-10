Premier League - Rodgers fier de son "impitoyable" Leicester

En supériorité numérique, les Foxes ont continué d'attaquer pour inscrire neuf buts sur la pelouse de Southampton ce vendredi (9-0).

Brendan Rodgers s'est montré particulièrement satisfait de la prestation "impitoyable" de son équipe sur la pelouse de ce vendredi (9-0). Les Foxes, en supériorité numérique dès la 12e minute et l'expulsion de Ryan Bertrand, menaient déjà 5-0 à la pause mais ne se sont pas relâchés en seconde, Ayoze Perez et Jamie Vardy réalisant chacun un triplé.

Un résultat qui permet à Leicester d'occuper provisoirement la deuxième place du classement, à cinq points de qui reçoit ce dimanche (17h30). Cette victoire est historique puisqu'il s'agit de la plus large victoire à l'extérieur de l'histoire de la , à hauteur de celle de United à Ipswich en 1995.

"Je suis très satisfait du rythme que nous avons mis. Nous avons marqué quelques très beaux buts", a déclaré Rodgers à la BBC après la rencontre. Je suis très satisfait de la manière dont nous avons défendu et de notre impitoyabilité. Je suis très fier d'être l'entraîneur de cette équipe. Nous voulions récupérer le ballon rapidement et repartir à l'attaque. Quand vous avez autant de buts d'avance vous pouvez perdre de la concentration. Pour être une grande équipe vous devez être cliniques."

"Rodgers pourrait remplacer Guardiola à City"

C'est en tout cas l'opinion de l'ancienne légende de Gary Neville après l'excellent début de saison des Foxes sous la houlette de l'ancien coach de Liverpool.

"Je pense que si vous regardez ce qu'il a réussi à Liverpool et au Celtic et ce qu'il fait maintenant à Leicester, on parle toujours d'entraîneurs internationaux qui ont une philosophie et des valeurs, mais il fait progresser ses équipes et joue un beau football", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"Il est plutôt innovant et a l'air d'être un bon entraîneur, les joueurs se plaisent à travailler avec lui et je pose la question, pourquoi ne pourrions-nous pas le voir dans un grand club ? Quand vous pensez à qui changerait Pep Guardiola, on ne verra certainement pas son nom évoqué pour le poste parce que le club pensera peut-être à quelqu'un d'autre."

"Mais pourquoi pas ? Si vous regardez ce qu'il a fait en termes de football, il joue et il fait progresser ses joueurs sur le terrain."