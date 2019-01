Premier League : Man United limite la casse, City chute !

La 24ème journée de Premier League a été marquée par les difficultés des deux clubs mancuniens, ce mardi soir.

A quelques minutes près, le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer aurait pu enregistrer son premier revers. Opposés à Burnley, une équipe engluée dans les profondeurs du classement, les coéquipiers de Paul Pogba ont bien failli se faire surprendre dans une rencontre où il n'auront pas vraiment su matérialiser leurs temps forts.

Pas assez réaliste offensivement et trop poreuse derrière, cette équipe de United a couru après le score en seconde période suite au but de Barnes pour Burnley au retour des vestiaires (0-1, 51e). La révolte des hommes de Solskjaer les a exposés, et Burnley a doublé la mise grâce à Wood dans les dix dernières minutes (0-2, 81e). Mais Paul Pogba a tout relancé - sur penalty aussi (1-2, 87e) -, avant que Lindelöf n'égalise dans les arrêts de jeu (2-2, 90e+2). Alors que le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain se profile dans deux semaines, ce résultat sonne comme une petite alerte.

City se prend les pieds dans le tapis

L'autre surprise du soir a eu lieu à Newcastle, où le deuxième club mancunien n'a pas fait mieux en s'inclinant contre les Magpies dans un match intense. Les hommes de Pep Guardiola avait pourtant débloqué la situation dès la première minutes de jeu par Agüero (0-1, 1e), mais ils sont tombés dans une certaine facilité. Sans parvenir à se mettre à l'abris, les Citizens ont craqué en seconde période. Rondon a égalisé pour Newcastle (1-1, 65e) avant qu'un penalty de Ritchie ne permette aux Magpies de passer devant à dix minutes la fin (2-1, 80e). Le score n'a plus bougé. Ce résultat pourrait être un tournant dans la course au titre si Liverpool fait le métier ce mercredi contre Leicester, auquel cas les Reds prendront une avance très confortable (7 points) sur le champion en titre...

Hommages émouvants à Emiliano Sala

Enfin, Arsenal s'est imposé contre Cardiff City grâce à des buts de son tandem d'attaque, Pierre-Emerick Aubameyang (1-0, 65e) et Alexandre Lacazette (2-0, 83e). La réduction du score de Mendez-laing dans les arrêts de jeu n'a rien changé à l'issue de ce match marqué par les superbes hommages à Emiliano Sala dans les tribunes de l'Emirates Stadium. Le nom de l'attaquant argentin figurait sur la feuille de match communiquée par le club londonien.