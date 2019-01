Emiliano Sala sur la feuille de match de Cardiff

Disparu en avion lors d'un trajet entre Nantes et Cardiff pour rejoindre le club gallois lors de ce mercato d'hiver, Emiliano Sala a été salué ce mardi soir avec un très bel hommage.

Juste avant Arsenal-Cardiff, l'attaquant argentin disparu a reçu un bel hommage des supporters. Les dirigeants de Cardiff sont mêmes allés plus loin. En effet, le nom de l'attaquant de 28 ans est inscrit sur la feuille de match du club gallois face aux Gunners. Une très belle initiative.

Daffodil badges handed out to journalists in the press box ahead of Arsenal v Cardiff tonight. #EmilianoSala pic.twitter.com/MC0zyjMcXl