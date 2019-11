Premier League - Guardiola : "Man City ne va pas à Liverpool comme outsider"

Les champions en titre se déplacent à Anfield pour le choc du haut de tableau alors que six points séparent les deux équipes.

Pep Guardiola a beau assurer que " est l'équipe la plus forte du monde", son ne se déplace pas à Anfield en tant qu'outsider ce dimanche.

Les Citizens sont actuellement à six points des Reds et feraient face à un énorme défi de remporter la s'ils venaient à s'incliner. Ils devront de plus se passer de leur gardien Ederson, blessé cette semaine en C1 et qui rejoint la longue liste des absents : Sané, Laporte, Zinchenko, David Silva, alors que Rodri reste incertain.

Mais Guardiola et ses hommes se rendent sur les bords de la Mersey avec la conviction de pouvoir réduire leur déficit. "Je n'ai jamais abordé un match en me sentant outsider et en pensant que je n'allais pas gagner. Je n'ai jamais ressenti ça", a assuré le technicien espagnol.

"Mais bien sûr, ils sont six points devant et ils jouent très bien depuis le début de la saison alors que nous avons de nombreux problèmes de blessure dans certains secteurs de jeu. Mais je ne prendrai pas le bus dimanche pour Anfield en pensant que je vais perdre le match. Cela n'est jamais arrivé dans ma carrière.

"J'ai toujours eu le sentiment que si nous faisons les choses spéciales que nous prévoyons de faire, nous aurons notre chance de gagner."

Convaincu que son équipe doit croire à la victoire pour y parvenir, Guardiola est conscient qu'elle doit réaliser la prestation parfaite pour l'emporter.

"Pour gagner ce genre de matches, il vous faut être à votre meilleur niveau, sans aucun doute", a-t-il ajouté.

"Nous ne pouvons pas y être à moitié. La façon dont ils jouent demande une attention incroyable sur tous les détails pendant 95 minutes. Nous savons cela. Je suis sûr que s'il y a une chance de gagner à Anfield, c'est quand vous êtes persuadés que vous allez gagner le match.

L'article continue ci-dessous

"Si vous pensez seulement 'Voyons ce qui va se passer', contre cette équipe je pense que ce n'est pas possible. La seule chance que nous ayons est si nous jouons comme nous en avons l'habitude et que nous essayons de nous créer des opportunités de marquer. C'est la seule façon de faire, à Anfield et dans tous les stades du monde."

Si Guardiola se veut confiant, il serait compréhensible que ses joueurs les plus anciens soient moins optimistes. Les Sergio Aguero, Fernendinho ou David Silva ne l'ont jamais emporté à Anfield, où City ne s'est plus imposé depuis 2003. Le seul succès des Skyblues dans ce stade en 38 ans, ce qui n'effraie pas Guardiola.

"Je ne crois pas tellement en ce genre de choses, mais 38 ans pour une seule victoire illustre bien la difficulté à Anfield. Mais il y a toujours un défi à relever, peut-être que ça arrive [ce dimanche], et c'est fait ou, pour la saison prochaine, ça continue. Les statistiques c'est bien, mais c'est un match, 94 minutes, 95, 96 et et ce que vous devez faire pour les battre."