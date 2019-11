Liverpool - Jürgen Klopp sur Pep Guardiola : "Pour moi, il est le meilleur manager du monde"

L'entraîneur de Liverpool, grand rival de Manchester City cette saison en Premier League, a dit tout le bien qu'il pensait de Pep Guardiola. Classe.

L'une est championne d' , l'autre est championne d'Europe. L'une est deuxième de , tandis que l'autre imprime un rythme difficile à suivre en tête du classement. Les deux vont se retrouver pour un choc au sommet dimanche. En effet, reçoit pour le compte de la 12ème journée du championnat d'Angleterre et aura l'occasion d'accroître son avance de six points. Et le match a déjà été lancé par médias interposés.

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, s'est offert une sortie remarquée au sujet de Sadio Mané, l'accusant de plonger dans les surfaces de réparation pour tromper le corps arbitral. Des déclarations qui ont fait couler beaucoup d'encre Outre-Manche, et qui n'avaient pas manqué de faire réagir Jürgen Klopp, le technicien allemand de Liverpool, qui s'était chargé de répondre avec lucidité, nuançant les propos de l'Espagnol.

"Pour moi, il est le meilleur manager du monde"

"Je ne suis pas vraiment d'humeur à penser à Manchester City pour le moment. Est-ce que j'aime le fait qu'il parle de l'un de mes joueurs ? Je ne suis même pas sûr à cent pour cent s'il parlait de Sadio Mané ou de nous en général. Je n'ai pas entendu le nom de Sadio. Je ne sais pas comment il aurait pu être au courant de tout incident dans le jeu aussi rapidement après leur match contre ", avait indiqué l'Allemand, en conférence de presse.

Ce jeudi, dans un entretien accordé à Sky Sport, Jürgen Klopp s'est de nouveau exprimé sur le sujet, disant tout le bien qu'il pense de Pep Guardiola. "On nous pose constamment des questions et parfois nous disons ce qu'il y a dans dans notre esprit sans vraiment penser que nous sommes en public, qu'il y a une caméra. Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Pep Guardiola, c'est comme ça. Je le connais depuis si longtemps, pour moi c'est toujours une grande chose d'être son concurrent."



"Pour moi, il est le meilleur manager du monde et nous avons une chance de gagner contre son équipe, ce qui est très difficile mais possible. C'est assez pour moi", a confié l'ancien du , très apprécié dans le monde du football pour sa franchise et son sourire contagieux.