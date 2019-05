Premier League - Guardiola, Klopp et toutes les réactions après le sacre de Manchester City

Jürgen Klopp a fait preuve d'une grande élégance après le titre de champion d'Angleterre de Manchester City au détriment de Liverpool.

Pep Guardiola (entraîneur de , Sky Sports) : " C’est de loin le titre le plus difficile que j’aie remporté dans ma carrière. Nous devons féliciter et leur dire merci, parce qu’ils nous ont poussés et nous ont permis d’améliorer notre niveau. Obtenir 198 points en deux saisons est incroyable. Pour remporter le titre, nous devions gagner 14 matches d’affilée. Nous savions depuis trois mois que nous ne pouvions pas perdre de points. Ce sera encore plus dur la saison prochaine. Mais nous serons plus forts aussi. Gagner deux fois de suite dans ce championnat, dans ce pays, avec tous ces managers et joueurs incroyables, quand tout le monde investit autant d’argent… c’est parce que nous avons été vraiment, vraiment bons. Je suis désolé, mais c’est la réalité".

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool, Sky Sports) : "Les gens peuvent dire que nous aurions pu faire ceci ou cela, mais pas vraiment, je ne pense pas. Il s'agissait de rester dans la course et d'y croire. Et c'est ce que nous avons fait. Quand votre adversaire est City, c'est difficile. Ils ne pouvaient pas se débarrasser de nous et nous ne pouvions pas nous débarrasser d'eux. Être deuxième en n'est pas ce que je voulais, mais c'est la première étape pour cette équipe. Nous avons trois semaines pour nous préparer pour la finale (de la ), on va essayer de gagner".

Virgil van Dijk (défenseur de Liverpool) : "Je suis très fier de cette équipe, c'est une équipe très spéciale et je suis très fier d'en faire partie. Nous avons une grande finale à venir, nous devrions en être fiers, mais félicitations à City, on peut les défier l'année prochaine. Nous avons un peu lutté aujourd'hui, nous sommes des êtres humains et ce sera dans notre tête, on ne peut pas le nier. Après une journée et une semaine aussi mouvementées, nous pouvons être fiers de nous-mêmes. City a été exceptionnel mais nous aussi. Nous allons travailler dur à nouveau et on espère qu'on pourra le faire".

Mohamed Salah (attaquant de Liverpool, Sky Sports) : "Nous n'avons perdu qu'un seul match (de Championnat) pendant toute la saison. Nous avons tout donné. On a 97 points. On se battra la saison prochaine pour le titre".

Raheem Sterling (attaquant de Manchester City) : "C’est exactement pour ça que je suis venu au club. C’est une journée incroyable. La mentalité du manager est la meilleure : gagner, gagner, gagner, gagner. Je suis heureux de travailler, d’apprendre et de gagner une autre Premier League. Les joueurs se poussent les uns les autres. Personne n’est à l’aise ici, tout le monde est sur ses gardes. Ça a été une belle saison".

Vincent Kompany (défenseur de Manchester City, Sky Sports) : "Je pense que c'est le plus difficile et le plus savoureux de tous les titres. Liverpool a été exceptionnel. Ils ne méritaient pas de perdre ce titre. Mais je suis si heureux pour l'équipe. Nous avons eu une volonté incroyable".