Premier League - Everton se sépare de Marco Silva

L'entraîneur portugais paie le début de saison raté des Toffees, relégables après leur lourde défaite contre Liverpool (5-2).

a pris la décision de démettre de ses fonctions son entraîneur Marco Silva après un début de saison raté en . Les Toffees sont désormais relégables après leur lourde défaite à Anfield ce mercredi (5-2). Ils ne comptent que 14 points en 15 journées.

L'ancien attaquant de Toffees Duncan Ferguson a été nommé intérimaire et sera en charge de l'équipe ce samedi contre à Goodison Park. Le club l'a annoncé par le biais d'un communiqué sur son site internet.

"Le Everton FC confirme que l'entraîneur Marco Silva a quitté le club. L'actionnaire majoritaire Farhad Moshiri, le président Bill Kenwright et le conseil d'administration aimeraient remercier Marco pour ses services au cours des 18 derniers mois et lui souhaiter bonne chance pour l'avenir", peut-on notamment y lire.

"Duncan Ferguson a temporairement pris la tête de l'équipe première et dirigera l'équipe pour le match contre Chelsea samedi. Le club a pour objectif de recruter un nouvel entraîneur aussi rapidement que possible."

Le club de a consenti des investissements importants lors des derniers mercatos, avec notamment les arrivées d'Alex Iwobi, Moise Kean, Jean-Philippe Gbamin ou encore Andre Gomes avec l'ambition de se mêler à la lutte pour l'Europe. Marco Silva avait mené son équipe à la huitième place la saison dernière.

Malgré tout, les coéquipiers de Lucas Digne ne comptent pour l'heure que quatre succès en championnat depuis l'entame de la saison et la défaite à Anfield était la huitième en onze matches. Selon nos informations, l'ancien entraîneur de Toffees, David Moyes, est en lice pour revenir à Goodison Park, six ans et demi après avoir quitté le club pour .