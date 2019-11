Premier League : "Envoyer Moise Kean en Angleterre était une grosse erreur" selon son père

Le joueur de 19 ans a effectué un transfert surprise vers Everton cet été mais est peu utilisé par Marco Silva en Premier League.

L'attaquant d' Moise Kean a commis une énorme "erreur" en rejoignant sur les bords de la Mersey et devrait raccourcir son séjour pour retourner en jouer à la Roma, affirme le père du joueur.

L'attaquant de 19 ans a connu un transfert surprise de la vers les Toffees à l'intersaison, ce qui a été considéré comme un coup d'éclat pour les hommes de Marco Silva. Malgré cela, l'international italien n'a connu que deux titularisations en douze journées pour un total de 288 minutes de jeu.

Au point de voir apparaître des rumeurs d'un retour en Italie cet hiver. Le père du joueur a critiqué la décision de son agent, Mino Raiola, de l'envoyer en , dans des propos accordés à Centro Suono Sport. "Envoyer mon fils en Angleterre était une erreur, parce qu'il est encore trop jeune", a-t-il affirmé.

"J'espère qu'il pourra revenir en Italie aussi vite que possible, j'espère qu'il ira à Rome. Mais le plus important est qu'il revienne ici. Je n'ai aucune relation avec Mino Raiola, je ne l'ai jamais rencontré, je ne pense même pas qu'il veuille me voir. Il a demandé à représenter mon fils quand il avait 14 ans et avec mon ex-femme il voulait l'emmener en Angleterre.

"À Everton où il joue maintenant, il ne s'intègre pas bien. Je pense qu'il aurait dû attendre encore quelques années avant d'avoir une expérience à l'étranger. S'il y a une possibilité pour lui de revenir en Italie, j'espère qu'il pourra le faire, pour ne pas se ruiner."