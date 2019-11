Arsenal - Emery : "Je sais que je peux faire mieux"

L'entraîneur des Gunners a vu la pression monter encore d'un cran après le match nul concédé contre Southampton (2-2).

La question de l'avenir d'Unai Emery est posée depuis plusieurs semaines alors qu' ne gagne plus en . Un futur qui s'est peut-être encore obscurci avec le match nul arraché dans les derniers instants de la rencontre contre ce samedi après avoir été mené à deux reprises (2-2).

L'Espagnol a assuré avoir conscience de la grogne des supporters et de la nécessité de s'améliorer collectivement. "Le club me soutient chaque jour et j'ai une responsabilité, a-t-il reconnu devant les journalistes. Je sais que je peux faire mieux, faire plus de performances avec les joueurs et je vais essayer de le faire.

"Je comprends les supporters. Ils sont frustrés, déçus et en colère. Les joueurs ressentent la même chose. Mon rôle est de travailler, analyser et de trouver des solutions sur comment nous pouvons nous améliorer. Je sais que c'est la clé pour prendre de la confiance, des points, faire de bonnes performances à domicile et ensuite faire ça à l'extérieur.

"La clé est là avec nos supporters. Je le sais et les joueurs aussi. Notre objectif était de gagner cet après-midi [samedi] par-dessus tout. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons perdu une grande opportunité et maintenant nous allons analyser et travailler sur une solution pour les prochains matches."

Interrogé sur ce qui devait changer, il a répondu : "La première chose est la confiance et cela vient avec un bon résultat. Pour gagner cette confiance, nous devons mieux jouer, contrôler le match et améliorer notre plan de jeu.

"Nous n'avons pas fait ça pendant 90 minutes. En première mi-temps, nous avons égalisé mais ce n'était pas suffisant. Nous avions besoin de nous imposer et montrer que nous étions meilleurs sur le terrain pendant 45 minutes. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons changé en seconde période et avons réussi cela pendant 20-25 minutes mais ensuite nous étions menés.

"Nous avons perdu de la confiance et étions frustrés sur le terrain, mais nous avons essayé de pousser. Les supporters nous ont aidé et nous avons fait match nul mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes frustrés et nous comprenons les supporters. Nous avons perdu une occasion de communier avec eux parce qu'ils nous ont aidé."