Premier League - Chelsea : Hudson-Odoi devrait récupérer le numéro 10 d'Eden Hazard

En vue du départ d'Hazard vers le Real, Chelsea compterait sur son attaquant Callum Hudson-Odoi l'an prochain, qui devrait récupérer le numéro 10.

Interdit de recruter pour les deux prochains mercatos par l'UEFA, aurait déjà trouvé un remplaçant à Eden Hazard, en partance pour le . L'attaquant belge a en effet declaré qu'il "avait pris sa décision" quant à son avenir, dimance après le match à Leicester (0-0).

Si le Real et les Blues negocient actuellement un prix entre 100 et 130 millions d'euros pour l'ex-joueur du LOSC, le club londonien aurait informé Callum Hudson-Odoi qu'il serait le remplaçant ideal d'Hazard, ce qui contribuerait grandement au renouvellement de son contrat, selon nos informations.

Hudson-Odoi est pisté par plusieurs grands clubs mais Chelsea a déjà décliné quatre offres du en janvier, alors que l'international espoir anglais souhaitait partir en . Un désir de départ qui a pris fin après que Maurizio Sarri lui ait offert une place dans le groupe des Blues en . Malheureusement, l'ailier de Chelsea a subi une rupture du tendon d'Achille contre Burnley en avril dernier.

Après s'être fait opérer en , l'international anglais s'interroge sur son avenir, mais une offre de contrat de Chelsea pourrait arriver après la finale d'Europa League contre le 29 mai prochain à Baku (21h).

Comme le Bayern, qui aurait peut-être offert au jeune anglais le numéro 10 légendaire porté par l'ailier néerlandais Arjen Robben, Chelsea pourrait proposer à Hudson-Odoi le n° 10, porté par Hazard depuis sept ans.

est également intéressé par Hudson-Odoi, mais il serait encore plus difficile que le Bayern de le signer en raison de son statut de rival en Premier League. Callum Hudson-Odoi reste pour le moment ouvert à toutes les options, même si Chelsea reste le mieux placé pour obtenir sa prolongation de contrat.

Pour le moment, le natif de Londres espère une guérison rapide de sa blessure, similaire à celle du défenseur d'Arsenal, Laurent Koscielny, qui l'avait éloigné des terrains pendant 6 mois. Après une opération réussie, Hudson-Odoi vise un retour pour le début de la saison de Premier League en août, mais le personnel médical de Chelsea reste prudent.

"Je pense que l'opération s'est très bien déroulée. Tout s'est parfaitement déroulé comme je le souhaitais. Je suis vraiment heureux de remporter le trophée [de jeune joueur de la saison de Chelsea]. Je pense que la saison s'est bien déroulée et que chaque fois que j'ai joué, je me suis sentie plus confiant et j'ai apprécié.

J'ai apprécié chaque moment de jeu. Je dois juste continuer à travailler dur et espérer avoir plus d'opportunités." a déclaré Hudson-Odoi à la salle Under the Bridge de Londres.

Cependant, la décision de Chelsea de ne pas entamer de pourparlers avec Hudson-Odoi avant la finale de pourrait être liée à l’interdiction de transfert, qui risque d’affecter les négociations avec plusieurs de leurs joueurs.