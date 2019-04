Chelsea - Coup dur pour Hudson-Odoi, forfait jusqu'à la fin de la saison

a concédé le match nul ce lundi sur sa pelouse contre (2-2). Un point qui lui permet de passer provisoirement devant , à la quatrième place.

Lors de ce match, Maurizio Sarri a surtout vu plusieurs joueurs sortir sur blessure, à l'instar de N'Golo Kanté, buteur puis blessé au dos. Remplacé par Pedro à la demi-heure de jeu, Callum Hudson-Odoi sera pour sa part absent jusqu'à la fin de la saison, comme il l'a annoncé dans la soirée sur son compte Twitter. Le jeune ailier de 18 ans souffre d'une rupture du tendon d'Achille.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!! pic.twitter.com/PXC53WszdH