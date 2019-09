Premier League - Chelsea et Abraham frappent fort, Manchester United et Tottenham se relancent

Auteur d’un triplé, Tammy Abraham a permis à Chelsea de s’imposer facilement sur la pelouse de Wolverhampton (5-2) lors de la 5e journée de PL.

Tout en haut du classement, les saisons se suivent et se ressemblent en . Encore une fois, le titre devrait se jouer entre et , facile vainqueur de Newcastle (3-1) ce samedi, plus tôt dans l’après-midi. Mais juste derrière, la saison s’annonce palpitante pour la course à la Ligue des Champions, avec trois points empochés par… trois prétendants : , et .

La victoire la plus significative reste celle des Blues contre (5-2), notamment grâce à la prestation incroyable de Tammy Abraham. Pour la première fois de sa carrière, l’attaquant a inscrit un triplé suite à l’ouverture du score de Tomori, avant de véritablement marquer l’histoire… Et pour cause, puisque le buteur londonien a ensuite marqué contre son camp en fin de rencontre ! Un coup du chapeau avant de faire trembler ses propres filets : du jamais vu en Premier League !

Pas de stress pour Tottenham

La victoire la plus facile aura été pour Tottenham. Contre (4-0), les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas tremblé une seule seconde. Son a rapidement mis les Spurs sur de bons rails (10e), avant de faire le break à 3-0, deux minutes après le but contre son camp de Van Aanholt. En fin de première période, Lamela a plié l’affaire. Aucun stress pour les Londoniens, au contraire de Manchester United, qui n’a pas eu la tâche aisée face à Leicester (1-0).

Bien en place, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont mieux démarré la partie que les Foxes. Marcus Rashford a rapidement obtenu un penalty avant de se faire justice tout seul. L’attaquant anglais aurait même pu signer un doublé en fin de rencontre, mais la barre transversale a repoussé son coup franc. Au niveau du classement, les trois équipes, tenues en échec la semaine passée, se relancent. Tottenham est 3e avec 8 points, à égalité avec United, 4e, Leicester, 5e, et Chelsea, 6e.