Liverpool-Newcastle (3-1), Sadio Mané et Liverpool ne fléchissent pas

Les Reds de continuent d’améliorer leur record de victoires dans le championnat anglais. Ce samedi, ils en ont aligné une 14e de rang en venant à bout de . Contre les Magpies, tout n’a pas été facile et les hommes de Jurgen Klopp ont encore loupé un clean sheet, mais la copie demeure largement positive et c’était la meilleure des préparations avant la reprise de la Ligue des Champions.

Sans victoire à Anfield depuis plus de deux décennies, les Magpies auraient pu aspirer à un meilleur résultat s’ils avaient su profiter de leur bonne entame. Mais, le très bon but inscrit par Jetro Willems, avec une frappe enroulée du droit qui a terminé en pleine lucarne, est restée sans suite. L’équipe de Steve Bruce s’est écroulée tel un seul homme.

5 - For the second consecutive season, Liverpool have won their opening five games of the campaign – the only previous two teams to do so in back-to-back seasons were (2009-10/2010-11) and Man City (2015-16/2016-17). Marker. pic.twitter.com/aRwWTKhNHU