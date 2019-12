Premier League - Arsenal discute avec Arteta, City pas concerté

Les Gunners ont entamé des discussions avec l'Espagnol, ancien joueur du club, mais sans en informer les champions en titre.

a été déconcerté par le fait qu' n'ait pas mentionné son intérêt pour Mikel Arteta, bien que ce dernier ait été désigné comme le prochain entraîneur souhaité des Gunners. Le directeur général d'Arsenal, Vinai Venkatesham, et le directeur des opérations de football, Huss Fahmy, ont été photographiés quittant le domicile d'Arteta à Manchester tôt ce lundi matin.

Les Gunners sont à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis qu'ils ont licencié Unai Emery le 29 novembre dernier à la suite d'un début de saison catastrophique, qui s'est soldé par une série de sept matches sans victoires (prolongé de deux rencontres supplémentaires avec Freddie Ljungberg).

Le Suédois n'est pas parvenu à convaincre et Arteta est aujourd'hui l'objectif numéro un du club londonien. Selon nos informations, l'Espagnol de 37 ans est prêt à s'entretenir davantage avec le club et une décision finale est attendue cette semaine.

Cependant, les Citizens ne sont pas satisfaits de la façon de précéder d'Arsenal, même s'ils n'en veulent pas à Arteta lui-même. Les dirigeants des deux clubs étaient présents à l'Emirates dimanche pour la rencontre entre les deux équipes. Mais aucune discussion n'a été menée sur l'avenir de celui qui a joué cinq saisons sous le maillot d'Arsenal.

Ce dernier était d'ailleurs à l'entraînement lundi après la réunion de fin de soirée et est attendu au Campus Etihad mardi avant le quart de finale de contre Oxford United le lendemain soir.

Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers et Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de , sont quelques-uns des grands noms qui ont également été évoqués pour s'assoir sur le banc d'Arsenal. Arteta était sur le point de se voir confier ce rôle lorsqu'Arsène Wenger a mis fin à ses 22 ans de règne au club en 2018, mais certains membres du conseil s'inquiétaient de son manque d'expérience.

Guardiola l'a nommé dans son équipe d'entraîneurs après son départ à la retraite comme joueur, et il est devenu de plus en plus influent dans le vestiaire après être devenu le numéro deux lorsque Domenec Torrent est parti au . Il est très populaire auprès des joueurs et a travaillé en étroite collaboration avec Guardiola, qui le dit prêt pour un poste de haut niveau.