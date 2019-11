Manchester City - Pep Guardiola craint un départ de Mikel Arteta

En conférence de presse, l'entraîneur de Manchester City s'est confié sur la situation de son adjoint, qu'il espère conserver auprès de lui.

Adjoint de Pep Guardiola à , Mikel Arteta est très apprécié par l'ancien technicien du et du . Sérieux et appliqué, comme il l'était durant sa carrière de joueur finalement, l'Espagnol facilite grandement la tâche à son compatriote au quotidien. Néanmoins, force est de constater que l'aventure commune entre les deux hommes pourrait bientôt toucher à sa fin, Mikel Arteta figurant dans la short-list d' .

"J'aimerais qu'il reste avec nous autant que possible"

En effet, alors que chaque jour qui passe fragilise encore un peu plus la position d'Unai Emery sur le banc des Gunners, le nom de Mikel Arteta, joueur d'Arsenal entre 2011 et 2016, revient avec insistance Outre-Manche. Une situation qui inquiète Pep Guardiola, craignant de perdre son adjoint.

"Bien sûr qu'il sera entraîneur un jour. Nous allons terminer la saison et à l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer. J'aimerais qu'il reste avec nous autant que possible (...) Mais sa vie, c'est sa vie, et ses envies professionnelles sont ses envies. C'est un être humain incroyable. Je lui ai dit quelques mois seulement après avoir commencé notre collaboration qu'il serait un jour coach", a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse, dithyrambique.