Préféré à Phil Collins, DJ Snake désapprouve le choix du PSG

DJ Snake vient de faire savoir qu’il est contre le fait qu’un de ses morceaux se substitue au tube de Phil Collins à l’entrée des équipes au Parc.

Décidément, le choix du PSG de changer de musique pour l’entrée des équipes à l’occasion de ses matches au Parc fait débat. La polémique est même devenue plus nourrie lundi soir après que l’un des principaux intéressés, en la personne de DJ Snake, ait donné son propre avis sur le sujet.

L’artiste français a été mis en valeur par le club francilien, un club dont il est d’ailleurs un grand supporter. Un de ses morceaux a été joué et adopté à la place du traditionnel « Who Said I Would » de Phil Collins. La logique aurait été de penser que ça allait lui faire le plaisir. Mais, il n’en est rien.

DJ Snake est prêt à s’effacer

Sur son compte Instagram, DJ Snake a réagi lundi en indiquant qu’il n’approuvait pas du tout ce changement de stratégie musicale. « Je ne voulais pas nuire au club en prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter et vous savez l’amour que j’ai pour nos couleurs », a-t-il révélé.

Le compositeur natif de Paris, et dont le véritable nom est William Grigahcine, a aussi fait savoir qu’il n’a pas du tout été consulté par le club par rapport à la décision qui a été prise d’adopter définitivement sa musique au détriment de celle qui était en place dans l’enceinte parisienne depuis 1992. « J’ai découvert comme vous qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que ça ne s’y prête pas », a-t-il souligné, en indiquant en outre qu’il avait été surtout approché pour « fournir un son pour la vidéo de présentation de Messi » en aout dernier.

Cette réaction fait écho à la rébellion du Collectif Ultras (CUP), et qui a été popularisé sur la toile par le biais du hashtag #rendeznousPhilCollins. Reste à savoir à présent si la direction du club et plus particulièrement le directeur de la diversification du club, Fabien Allègre, y seront sensibles. Une volte-face parait tout bonnement inéluctable pour éviter une tension inutile avec les supporters.

Notons qu’un certain Nicolas Anelka s’est aussi exprimé sur ce sujet ce lundi au micro de RMC. Pour lui, il n’y a rien de choquant à ce que l’on s’adapte aux tendances actuelles et qui valorisent des artistes de la région. « C’est un ami, DJ Snake. Ce n’est pas choquant, a confié l’ancien attaquant du PSG dans "Rothen s’enflamme". C’est un artiste français, très grand fan du PSG. Et un très grand artiste sur la scène musicale mondiale. A chaque fois qu’il peut parler du PSG, il en parle, et en bien. C’est un artiste de la nouvelle génération, qui s’identifie peut-être à lui. Tout le monde sait qui il est, tout le monde l’écoute. »