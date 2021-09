Parc des princes – Le PSG remplace Phil Collins par DJ Snake

La célèbre musique d'entrée des joueurs du PSG au Parc des princes, « Who Said I Would » de Phil Collins ne sera plus diffusée !

C'est une décision va susciter de nombreuses réactions au sein des supporters du PSG. Fabien Allègre, directeur de la diversification du club, a confirmé à nos confrères du Parisien que la chanson « Who Said I Would » de Phil Collins n'accompagnerait plus l'entrée des joueurs du PSG au Parc des princes.

Lors de la réception de Strasbourg, le 14 août dernier, à l'occasion de la deuxième journée, c'est un son de DJ Snake, « DJ snake intro mixed », qui avait été diffusé. On pensait alors qu'il s'agissait d'une erreur. Faux répond Fabien Allègre : « Ce n'était pas une erreur. Que l'on soit très attaché à ce son, je l'entends, et notre volonté n'est pas de l'éliminer de tous nos matches. Mais pourquoi ne pourrait-on pas avoir le Go West ou le Phil Collins lors de l'arrivée des joueurs pour l'échauffement ? J'ai eu beaucoup de retours positifs de gens qui ont apprécié le morceau. »

Le titre « Who Said I Would » résonne dans le Parc des princes depuis 1992 et ne s'est effacé que pendant quelques mois, après les attentats du 13 novembre 2015. Pendant cette période, les joueurs du PSG pénétraient sur la pelouse du Parc au son de « Ô Ville Lumière », un chant des supporters du club reprenant l'air de l'hymne écossais, « Flower of Scotland ».

Fabien Allègre assure que ce changement a été fait après une consultation des supporters : « On peut ne pas être d'accord, mais on échange. Et on fera des réglages. Mais n'empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé. Si on avait eu ce même raisonnement pour tout ce qu'on a fait depuis dix ans, à commencer par un des signes les plus importants qui est le maillot, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. »



Selon le directeur de la diversification du PSG, l'idée est de mettre en avant des artistes franciliens : « On est tout autant capable de mettre en lumière des grandes marques internationales ou de jeunes talents dans l'art ou la mode que de participer également à l'expression des talents musicaux du Grand Paris. »