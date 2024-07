Pourquoi "Mbappé et Griezmann" sont inefficaces ? Deschamps explique

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, explique l’inefficacité de Griezmann et Mbappé à l’Euro 2024.

L’Equipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro 2024 en Allemagne, ce vendredi soir. Ceci après sa victoire contre le Portugal aux tirs au but (0-0, t.a.b 3-5) au Volksparkstadion de Hambourg. Mais l’attaque des Bleus est beaucoup moins prolifique avec un seul but inscrit sur penalty depuis le début du tournoi.

La pire Equipe de France depuis… 60 ans

Une telle attaque de l’Equipe de France n’est plus jamais vue depuis au moins 60 années en arrière. Vainqueur de l’Autriche (0-1) grâce à un but contre son camp des Autrichiens, la France a fait un match nul vierge contre les Pays en deuxième journée avant de se faire accrocher par la Pologne (1-1). Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé a inscrit un but sur penalty. En huitièmes de finale contre la Belgique (1-0), l’unique réalisation de la partie a été un contre son camp de Vertonghen.

En quarts de finale contre le Portugal, les Bleus n’ont pas pu trouver le chemin des filets pendant 120 minutes. Ils ont été sauvés aux tirs au but en réussissant 5 tirs contre 3 pour la Seleção. Ainsi, les hommes de Deschamps se qualifient pour les demi-finales où ils affronteront l’Espagne. Selon Opta, les joueurs de la France n’ont pas marqué un but dans le jeu au cours de leurs 6 derniers matchs (1 but sur penalty, 2 sur CSC), une première sur ces 60 dernières années.

Deschamps explique le cas Mbappé et Grizou

Les Bleus affichent par ailleurs un total de 8,18 expected goals hors penalties (buts attendus en fonction de l'emplacement du tir) depuis le début de cette compétition en Allemagne. En conférence de presse après le match contre le Portugal, Didier Deschamps a admis que la Seleção est une équipe relevée et difficile à manier. Toutefois, le technicien français explique les raisons pour lesquelles Mbappé (victime d’une fracture du nez) et Griezmann ne sont pas efficaces.

Getty

« Pour différentes raisons, Kylian (Mbappé) et Antoine (Griezmann) ne sont pas au top de leurs capacités. Les deux sont censés améliorer notre manque d’efficacité mais ils s’accrochent, ils sont dans un groupe et la force collective, elle, est toujours là », a reconnu l’ancien coach de l’OM.