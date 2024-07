Euro 2024, l’Espagne envoie une mauvaise nouvelle à la France

Mauvaise nouvelle pour l’Equipe de France, qui affronte l’Espagne en demi-finales de l’Euro 2024.

Respectivement tombeuses de l’Allemagne (2-1) et du Portugal (0-0, t.a.b 3-5), l’Espagne et l’Equipe de France se défient en demi-finales de l’Euro 2024, mardi prochain. Mais avant ce choc, la Roja annonce une mauvaise nouvelle à Deschamps et ses poulains.

Carvajal absent, mais le capitaine sera bien là

Le premier quart de finale de l’Euro 2024 mettait aux prises l’Espagne et l’Allemagne (pays hôte) à Stuttgart, ce vendredi. Un duel entre les deux équipes les plus titrées (3) de la compétition, mais remporté par la Roja, qui s’était imposée (2-1) après les prolongations. Mais au cours de ce match, plusieurs joueurs espagnols ont été avertis et devront manquer le choc face aux Bleus.

Dani Carvajal, qui a reçu deux biscottes jaunes, manquera ce duel des demi-finales face aux Bleus tout comme Robin Le Normand, averti, et Pedri Gonzalez, blessé. Sous la menace d’une suspension, Alvaro Morata a été aussi averti par l’arbitre anglais, Anthony Taylor. Le capitaine de la Roja a reçu un jaune sur le banc, et devrait manquer le match contre la France, qui a sorti le Portugal (0-0, t.a.b 3-5).

Mais l’attaquant de l’Atlético Madrid et capitaine de la Roja ne manquera pas les demi-finales face aux Bleus. A en croire les informations rapportées par la presse espagnole, notamment la Cope et Marca, l’arbitre n'a pas comptabilisé cet événement dans son rapport. Ce serait une erreur des diffuseurs, aucun carton pour Morata.

L'UEFA ne devrait donc pas acter une absence du capitaine de la Roja pour le match des demi-finales contre l'Equipe de France. La confirmation devrait intervenir dans les prochaines heures pour situer les Espagnols. Pour l’heure, les Bleus qui pensaient défier l’Espagne sans son capitaine, ne devraient pas avoir cette faveur.