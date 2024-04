Pourquoi le PSG a une énorme chance de gagner le Barça au match retour

Le PSG est en déplacement, mardi, à Barcelone pour le match retour des quarts de finale de Ligue des champions contre le Barça.

Après la défaite sur ses propres installations du Parc des Princes face au Barça (2-3), mercredi, le PSG ira chercher à Barcelone, sa qualification pour les demi-finales. Même si elle a perdu à domicile, la formation francilienne a la chance de remonter le score et obtenir une qualification.

Les chances de qualification du PSG

Pour ce match retour des quarts de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a assez de chance pour l’emporter contre le FC Barcelone. Si les Catalans ont eu plus d’une semaine de repos pour la préparation du match aller, c’est au tour du club francilien de bénéficier d’un repos pour sa préparation.

La LFP a décidé, il y a deux semaines, de reporter le match de la 29e journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain, qui était initialement prévu ce weekend. Le match se jouera finalement le 24 avril, une semaine après sa visite à Barcelone. Cette décision concerne également l’OM et Lille, eux aussi engagés en Europe. La LFP, privilégiant les clubs français en Europe, a pris cette décision avec le soutien de l'ensemble du football français, pour qu'ils arrivent beaucoup plus frais pour leurs matchs respectifs dans les compétitions européennes.

En effet, le Paris Saint-Germain disposera de six jours de repos pour préparer le retour des quarts de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone, tandis que les champions d’Espagne, toujours plongés dans la lutte pour LaLiga, se rendront sur le terrain de Cadix ce samedi à 21 heures. Si le temps de repos avait contribué à la victoire barcelonaise au Parc des Princes, le PSG peut aussi profiter de son temps de préparation pour bien étudier son adversaire afin de le surprendre le Barça au stade olympique Lluís Companys de Montjuïc, mardi prochain.