OFFICIEL - Ronald Koeman et le FC Barcelone, c'est terminé

Quelques minutes après la défaite contre le Rayo Vallecano (1-0), le FC Barcelone a finalement annoncé s'être séparé de son entraîneur Ronald Koeman.

Le contexte était tout simplement devenu irrespirable. Tard dans la soirée de mercredi, les dirigeants du FC Barcelone ont donc décidé de se séparer de leur entraîneur néerlandais, Ronald Koeman. Pour lui, l'ultime défaite sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0), concédée quelques minutes plus tôt, aura donc été celle de trop.

La réaction du club catalan a été d'une rapidité sans précédent, et le communiqué annonçant son départ n'a pas tardé. "Le FC Barcelone a décidé de limoger Ronald Koeman mercredi soir après la défaite du Club au Stade de Vallecas contre le Rayo Vallecano (1-0). Le Président Joan Laporta a annoncé la décision à Ronald Koeman après la rencontre et le coach néerlandais dira au revoir aux joueurs jeudi à la Ciutat Esportiva", a ainsi écrit le Barça, quelques jours après sa défaite contre le Real Madrid.

Koeman, symbole d'un renouveau avorté

"Le FC Barcelone tient à remercier Ronald Koeman pour ses services rendus au Club et lui désire le meilleur à l'avenir", ajoute le club catalan dans son communiqué. Il faut dire que le bilan du Néerlandais ne plaide pas en sa faveur. Ce jeudi matin, le FC Barcelone est neuvième de Liga avec un match de plus que certains de ses poursuivants et distancé en Ligue des Champions, tandis que le départ salvateur de Lionel Messi n'a toujours pas été dirigé par les plus fervents supporters, résignés.

Ces derniers jours, les critiques déjà acerbes à l'encontre de Ronald Koeman s'étaient encore accentuées, si bien que des supporters ont même attendu le désormais ex-entraîneur du club catalan à l'extérieur du Camp Nou après le Clasico. Le FC Barcelone a depuis condamné les "actes violents et méprisants" dirigés à son encontre, avant de se résoudre à se séparer de celui qui avait fait les beaux jours du club en tant que joueur. Malheureusement pour lui, sa réussite en tant que technicien aura été toute autre. Et celui qui était représenter le renouveau du club n'aura finalement fait que l'enfoncer. Pour lui succéder, le nom de Xavi revient avec insistance en Espagne.