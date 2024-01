Pourquoi Joshua Kimmich ne viendra pas au PSG

Courtisé par le PSG, le milieu de terrain allemand du Bayern Munich, Joshua Kimmich, ne viendra pas à Paris.

Le Paris Saint-Germain s’est lancé sur une piste osée ces dernières heures. Désireux de se renforcer en défense pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi, le PSG a jeté son dévolu sur Joshua Kimmich. Mais l’opération semble être très compliquée.

Le PSG veut échanger Mukiélé avec Kimmich

Avec le départ d’Achraf Hakimi à la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février), le PSG est décimé au poste d’arrière droit. Surtout que l’entraineur parisien, Luis Enrique, ne compte pas visiblement sur la doublure du Marocain, Nordi Mukiélé. « C’est normal quand vous êtes dans un grand club qu’il y ait des joueurs qui ne jouent pas. Je ne suis pas préoccupé. J’ai un effectif exceptionnel, c’est ce qu’on a demandé. Il y a deux joueurs par poste, de très haut niveau. Parfois, certains ne vont pas jouer. Ils ont l’obligation de s’entraîner au maximum (…) Je comprends que les joueurs ne soient pas contents mais ça m’est égal », déclarait notamment le technicien espagnol au sujet de la situation du défenseur français samedi dernier. Ainsi, le PSG a décidé de laisser partir Nordi Mukiélé après les intérêts du Bayern Munich mais à une condition.

Kimmich ne viendra au PSG

Nordi Mukiélé plaît énormément du côté du Bayern Munich. Selon RMC, l’entraineur munichois, Thomas Tuchel, souhaite signer l’international français. Le Bayern aurait même déjà pris contact avec le club francilien pour la signature de l’ancien défenseur du RB Leipzig. Mais le PSG est enclin à laisser partir Nordi Mukiélé à une seule condition. Le club de la capitale souhaite échanger l’ancien héraultais avec Joshua Kimmich.

L’international allemand devrait alors pallier l’absence d’Achraf Hakimi au poste d’arrière droit avant de monter d’un cran au milieu de terrain au retour du Marocain. Une polyvalence qui plaît à Luis Enrique qui pourrait avoir plus d’options avec Joshua Kimmich. Toutefois, il est peu probable que l’Allemand vienne au PSG cet hiver puisque le Bayern Munich aurait opposé un refus au PSG dans ce dossier. Et même si le club parisien essaie de faire bouger les choses, on voit mal les Bavarois céder l’un de leurs meilleurs éléments cet hiver.