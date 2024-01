PSG : Un grand nom pour remplacer Hakimi pendant la CAN !

Le PSG a identifié un grand nom pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi pendant la période de la CAN.

Le PSG est diminué en défense depuis le début du mois de janvier. Non seulement, le club doit gérer avec les nombreuses blessures dans le secteur défensif, mais le club ne pourra pas non plus compter sur l’un de ses meilleurs éléments. Achraf Hakimi est convoqué avec le Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février) et sera donc indisponible tout au long du mois. Toutefois, le PSG a déjà identifié le nom de son remplaçant.

Luis Enrique ne compte pas sur la doublure de Hakimi

Avec le départ d’Achraf Hakimi à la CAN, le PSG ne peut compter sur Nordi Mukiélé au poste d’arrière droit. Mais l’ancien défenseur de Montpellier n’est pas visiblement dans les plans de Luis Enrique pour le reste de la saison. En témoignent, les propos du technicien espagnol sur sa situation il y a quelques jours. « C’est normal quand vous êtes dans un grand club qu’il y ait des joueurs qui ne jouent pas. Je ne suis pas préoccupé. J’ai un effectif exceptionnel, c’est ce qu’on a demandé. Il y a deux joueurs par poste, de très haut niveau. Parfois, certains ne vont pas jouer. Ils ont l’obligation de s’entraîner au maximum (…) Je comprends que les joueurs ne soient pas contents mais ça m’est égal », déclarait Luis Enrique samedi au sujet de Nordi Mukiélé.

Au courant de la situation du Français, le Bayern Munich souhaite en profiter pour enrôler l’ancien défenseur du RB Leipzig. Et si ce transfert semblait encore compliqué il y a quelques heures, le PSG aurait trouvé la formule pour faciliter la tâche au club allemand.

Le PSG veut un échange Mukiélé – Kimmich avec le Bayern Munich

Le Bayern Munich s’intéresse à Nordi Mukiélé pour renforcer son effectif cet hiver. Du côté du PSG, Luis Enrique a besoin d’un joueur sur qui il peut compter pour remplacer Hakimi. Ainsi, le PSG aurait voulu faire d’une pierre deux coups en faisant un échange Mukiélé – Kimmich. Selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain souhaiterait enrôler Joshua Kimmich pour pallier l’absence de Hakimi à la droite de la défense pendant la période de la CAN.

L’international allemand, capable d’évoluer au poste d’arrière droit et au milieu de terrain, rejoindrait ensuite l’entrejeu où le PSG a besoin d’avoir plus d’options, au retour du Marocain. Le journal indique d’ailleurs que la polyvalence de Joshua Kimmich plairait bien à Luis Enrique. Toutefois, le Bayern Munich ne serait pas disposé à céder l’un de ses meilleurs joueurs cet hiver même si le joueur, lui, ne cacherait pas son ambition d’évoluer à l’étranger.