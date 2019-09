Pour Rivaldo, le Real Madrid s'en est bien sorti face au PSG

Mercredi soir, le Real Madrid s'est lourdement incliné à Paris (3-0). Mais pour Rivaldo, le club madrilène l'a échappé belle.

Le a été largement battu 3-0 par le mercredi soir pour sa première sortie en C1 cette saison, mais Rivaldo estime que le score aurait pu être encore plus grand.

"Le Real Madrid devait profiter des absences du PSG en attaque, mais cela ne s'est pas produit", a-t-il écrit pour BetFair.

"L’équipe espagnole a réalisé une faible performance et le PSG a été dévastateur, même sans ses plus grandes stars. Le PSG aurait pu l'emporter avec une marge encore plus grande et le Real Madrid a peut-être échappé à une défaite historique en se repliant derrière', estime en outre l'ancien joueur du Barça.

"Zidane a beaucoup de travail à faire pour remporter à nouveau la . Le Real Madrid doit donc donner tout ce qu'il a dans chaque match." Eden Hazard n'a pas été dans un grand soir et Rivaldo a évoqué les performances du Belge :

"Hazard a eu un mauvais premier match en Champions League pour le Real Madrid, mais il avait besoin de l'aide de ses coéquipiers pour montrer sa valeur", a-t-il déclaré. Pour finir, Rivaldo a fait l'éloge : "S'ils suivent ce modèle de performance, ils devraient être considérés comme les favoris pour remporter la Champions League".