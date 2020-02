Pour Puel, les Verts ont pris une leçon face à Metz

Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne, est revenu sur la défaite 3-1 à Metz dimanche. Il évoque une leçon pour ses hommes.

Alors qu'ils semblaient retrouver des couleurs, les Verts ont largement chuté sur le pré du (3-1), ce dimanche soir. Claude Puel s'est exprimé sur ce revers après la rencontre.

Metz-ASSE (3-1) - Le Verts retombent dans leurs travers...

"On a été solides jusqu'au premier but (44e). On a pris ce soir une leçon d'efficacité car, sur leur première situation, ils ouvrent la marque. Et juste avant la mi-temps, en ne s'étant rien procuré. C'était dommage parce qu'on était bien en place en exploitant mieux les ballons. Sans être extraordinaires en première période, on était bien en place. Et puis après, sur deux situations, la même chose : ils trouvent l'ouverture alors qu'on a des bonnes occasions pour revenir et égaliser. On était à même de chercher un résultat. Les joueurs offensifs ont fait les efforts pour se replacer, faire un bloc, pour récupérer les ballons. On a eu des munitions mais on les a mal négociées", a estimé le coach des Verts en conférence de presse.

Plus d'équipes

"Ça fait mal parce qu'il y avait la place, mais cette équipe mérite sa victoire. Elle fait carton plein sur le peu de situations qu'elle a eues. On n'est pas bien classés, on avait amorcé une bonne dynamique contre Nîmes. On n'a pas su enchaîner. Le score est lourd, il faut se projeter sur les prochains matches", a ainsi ajouté Puel dans des propos relayés par l'AFP.