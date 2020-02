Metz-ASSE (3-1) - Le Verts retombent dans leurs travers...

Alors qu'ils semblaient retrouver des couleurs, les Verts ont largement été défaits sur la pelouse du FC Metz (3-1), ce dimanche soir. Inquiétant.

Décidément, le est la bête noire de l'AS Saint-Etienne lors de cet exercice 2019-20. Déjà vainqueurs à Geoffroy-Guichard lors du match aller, les Grenats ont de nouveau disposé des Verts, ce dimanche, devant leurs supporters. Alors qu'ils restaient sur deux victoires consécutives, les hommes de Vincent Hognon enchaînent donc un troisième succès de rang. En face, les Stéphanois de Claude Puel retombent dans leurs travers. Dans les grandes largeurs...

​Un but de Nguette dérègle totalement les Verts

Pourtant, force est de constater que ce résultat pouvait sembler inespéré pour les locaux en début de rencontre. En confiance, les joueurs de l'AS Saint-Etienne imprimaient une pression constante sur les locaux, mais manquaient d'application pour ouvrir le score. Après un premier acte globalement maîtrisé, notamment en terme de possesion de balle et de situations créées, l'ASSE cédait juste avant la pause sur un but inscrit par Opa Nguette (44e).

Et ce but concédé dans un timing compliqué, car juste avant de retourner aux vestiaires, a visiblement suffit a dérégler le collectif des visiteurs. Alors qu'on pouvait s'attendre à voir l'ASSE mettre la pression pour égaliser, le club du Forez cédait de nouveau face aux attaques du FC Metz. D'abord, face à ce diable d'Habib Diallo, qui trompait Stéphane Ruffier d'une frappe du pied droit dans la surface de réparation (63e). Ensuite, sur un doublé d'Opa Nguette, qui triplait la mise à la 70e.



Bousculés par des promus en confiance, les Verts ne parvenaient que trop tard à réagir... En toute fin de match, Romain Hamouma, entré en jeu à la pause, réduisait le score de l'extérieur du pied. Un revers de plus, de quoi causer de nouveaux maux de tête à Claude Puel...