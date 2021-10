Pour Lineker, Messi ne fait pas le même sport que Ronaldo

Gary Lineker pense que Leo Messi reste très loin au-dessus de Cristiano Ronaldo.

Le présentateur de télévision et légende du football anglais, qui a notamment joué trois ans à Barcelone, a accordé une interview à MARCA dans le cadre de son rôle d'ambassadeur de LaLiga.

Et Gary Lineker s'est risqué à la toujours très hasardeuse comparaison entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo, lui qui est un ardent défenseur de l'Argentin. Il aime aussi Diego Maradona, malgré le fait d'être un ressortissant anglais.

"Messi et Maradona ? Ils nous ont donné du bonheur. Il y a eu d'autres grands, comme les deux Ronaldos, par exemple, mais je les considère davantage comme de formidables buteurs. Diego et Leo ont fait, et font, à chaque match, deux ou trois choses que ni moi ni personne ou presque n'a fait dans toute une carrière. Ils jouent un sport différent."

"J'aime aussi Cristiano. Je le respecte beaucoup, c'est un grand joueur aussi... mais mon opinion honnête sur le football est qu'il n'y a pas de comparaison possible pour savoir qui est le meilleur. A cause des choses que Leo fait. Cela dit, cela me fait même mal de les comparer, car ils sont tous les deux énormes", a tonné Lineker.

Lineker pense que, globalement, la Premier League anglaise est la meilleure du monde en ce moment, mais que la première division espagnole pourrait revenir au sommet d'ici peu.

"Il y a trois ou quatre ans, je pense que l'Espagne était devant l'Angleterre. LaLiga était au sommet pendant ces 10 années de règne de [Lionel] Messi et [Cristiano] Ronaldo, dominant la Ligue des champions et la Ligue Europa avec Séville, l'Atletico... Les équipes espagnoles gagnaient presque tout, mais tous les championnats ont des creux et peut-être que celui-ci ne durera pas longtemps pour LaLiga, si vous regardez le nombre de bons jeunes joueurs qu'il y a en Espagne. Pedri, par exemple - quel joueur fantastique ! Sa régularité m'a surpris pour un joueur aussi jeune. Ou Ansu Fati, fantastique lui aussi. J'espère qu'ils ne s'épuiseront pas. J'ai vu des joueurs brillants, comme [Michael] Owen ou Ronaldo, qui ont tellement joué quand ils étaient jeunes qu'ils ont eu des problèmes de blessures plus tard. J'espère que ce ne sera pas le cas de Pedri."