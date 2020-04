Pour Fabregas, le successeur de Messi et Ronaldo s'appelle Kylian Mbappé

Cesc Fabregas a été convié à évoquer divers sujets dans un entretien à La Cadena Cope.

Et en tant que futur coach, une voie qu'il souhaite suivre, Cesc Fabregas a été invité à choisir quel joueur actuel il chercherait à recruter s'il ne devait en prendre qu'un seul.

Sa réponse a été claire : l'attaquant parisien Kylian Mbappé. "Cristiano a 35 ans et Leo va avoir 33 ans, ils sont plus âgés. Pour la jeunesse, le talent, l'envie et la mentalité, je signerais Mbappé. À la pensée de l'avoir dix ans en attaque pour mon équipe... C'est lui que je prendrais", a indiqué l'ancien joueur du Barça.

Mais Fabregas a aussi évoqué d'autres cracks qui suscitent de l'admiration chez lui. Mbappé garde néanmoins sa préférence, lui qui convoque les comparaisons avec un certain Thierry Henry.

"Ensuite, il y a des joueurs comme Neymar et Haaland, mais en raison de son but et de sa vitesse, Mbappé me rappelle [Thierry] Henry. Je l'ai vu depuis le terrain. C'était un plaisir de lui donner une longue passe dans l'espace".