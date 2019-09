Pour Drogba, c'est certain : "Neymar et Mbappé gagneront un jour le Ballon d'or !"

Didier Drogba, devenu ambassadeur du Ballon d'Or, ne doute pas du futur de Neymar et Mbappé au niveau de la récompense individuelle.

Ce samedi à (17h30), Neymar et Mbappé pourraient de nouveau être présents sur le terrain ensemble dans l'optique de la 8ème journée de . En attendant de découvrir la composition du PSG mise en place par Thomas Tuchel, Didier Drogba s'est lui penché sur la complicité manifeste entre les deux joueurs dans les colonnes du Parisien.

Et l'ancien attaquant de l'OM s'est montré admiratif du duo. "Neymar aime créer les espaces et prendre les décalages. Kylian, lui, apprécie de prendre ces espaces. C'est ça en fait : Neymar crée et Kylian profite. Ça fonctionne très bien. Il suffit de les regarder quand ils sont ensemble sur le terrain. Ils se recherchent constamment", a-t-il indiqué.

Concernant un possible sacre au Ballon d'Or, là aussi, l'avis de Drogba est tranché : "oui Neymar et Mbappé gagneront un jour le Ballon d'or ! Ils font partie de ce petit groupe de joueurs d'exception. Il y en a très peu dans le monde", a fait savoir le natif de d'Abidjan.

Battu par Reims, mercredi soir au Parc des Princes (0-2), le PSG est leader de devant Angers à la différence de buts (+8 contre +5).