Bordeaux-PSG - Thomas Tuchel : "Marquinhos peut être l'un des meilleurs joueurs du monde"

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur allemand a annoncé les retours de Mbappé et Icardi. Il a aussi encensé Marquinhos et Kimpembe.

Mbappé et Icardi de retour

Thomas Tuchel : Kylian et Mauro sont avec le groupe, tous les deux. Ils sont avec le groupe et disponibles pour quelques minutes. (...) On a la possibilité de laisser jouer Kylian un peu plus que Mauro (Icardi). Choupo est out.

L'enchaînement des matches

C'est exigeant de jouer encore, à , après seulement deux jours entre les deux matches. C'est comme ça, on peut s'adapter, on a la qualité. Après une défaite, c'est toujours un peu compliqué de retrouver la forme, mais c'est notre défi. Bordeaux fait une bonne saison, ils jouent avec beaucoup de confiance et de qualité. C'est un match difficile pour nous, mais c'est bien d'avoir la possibilité de gagner de nouveau.

Marquinhos

Il a un bon caractère, très humble, très poli. Il est toujours très professionnel, c'est un joueur top. Pour moi, il peut être l'un des meilleurs joueurs du monde. Il le montre à chaque entraînement. Pour moi, il n'a pas de limite, qu'il joue défenseur, à trois, ou en numéro 6, ça ne fait pas de différence. Il est super important, peu importe où il joue.

Le retour de Kimpembe

Je suis très content avec lui. Il a travaillé très dur pour être avec nous. C'était un grand défi et c'était nécessaire d'être patient. Il a fallu faire tous les entraînements individuels très sérieusement. Il a la récompense, il est très bien physiquement. Je lui accorde ma confiance, et il a été extraordinaire contre . Contre , il a donné la même chose. Maintenant, on doit le gérer en ne l'utilisant pas trop. Nous sommes attentifs, mais je suis très content.

Le duo Mbappé-Neymar

Je suis convaincu qu'ils ont les clés. C'est normal. Ce sont des gars qui ont la qualité. Mais Kylian a été blessé pendant plusieurs semaines, et on ne doit pas attendre trop de lui. Il a beaucoup de confiance, et on doit rester patient. Ce n'est pas possible qu'il joue 90 minutes à son meilleur niveau. (...) Kylian et Ney aiment jouer ensemble.

Son turn-over à Reims

On a manqué d'intensité dans notre jeu, et c'était une surprise pour moi. On a fait des changements pour continuer à donner de l'intensité, pas parce qu'on n'a pas respecté Reims. (...) Je prends la responsabilité de ces changements, mais ce sont des choix assumés. J'espère que ça nous servira de leçon. On doit apprendre et nous améliorer.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.