PSG - Kylian Mbappé et Mauro Icardi dans le groupe pour Bordeaux !

En conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé que Kylian Mbappé sera présent dans le groupe qui se déplacera à Bordeaux ce samedi.

Battu au Parc des Princes par le Stade de Reims (0-2) mercredi, le va tenter d'oublier rapidement cette défaite lors du déplacement sur la pelouse des Girondins de , ce samedi à 17h30, dans le cadre de la 8e journée de .

Et pour cette rencontre déjà importante face au 5e du championnat, le technicien allemand pourra compter sur... Kylian Mbappé !

Sorti sur blessure face à (4-0) lors de la 3e journée, l'international français a passé plusieurs semaines à l'infirmerie en raison d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, mais il sera bel et bien présent dans le groupe parisien pour défier les Girondins.

Tuchel s'attend à "un match difficile"

"Bordeaux fait un bon début de saison, ce sera un match très difficile mais nous devons le gagner", a d'abord expliqué l'ancien coach du en conférence de presse. "Kylian et Mauro sont avec le groupe, tous les deux. Ils sont disponibles pour quelques minutes. (...) On a la possibilité de laisser jouer Kylian un peu plus que Mauro. En revanche, Choupo-Moting est out", a ensuite confirmé Tuchel.

Mbappé sera-t-il titulaire face aux Bordelais ? Réponse ce samedi, aux alentours de 16h30.